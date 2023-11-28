「最兇蘿莉」長澤茉里奈來台！娜美級身材見客 備紅色內在美招財
日本最強「童顏巨乳」寫真女星長澤茉里奈，擁有「娜美級」F罩杯火辣身材、無害的蘿莉臉孔，迷倒許多男性粉絲，今（28）日她來台出席TSE台灣寫真博覽會的見面會活動造勢，因為細肩帶洋裝裙襬過短，一彎腰不慎走光，「內在美」見客。
記者羅凌筠／台北報導
長澤茉里奈5年前來過台灣，對滷肉飯的美味驚為天人，好吃到回日本還會自己做，「我做出來的味道怎麼都跟在台灣吃的不一樣，也是非常懊惱。台灣東西真的是太好吃了，如果要給我自己的滷肉飯廚藝打分數的話，我自己評80分。」
因為稚嫩的容顏，28歲的她被封為「合法蘿莉」，長澤茉里奈說：「因為童顏的長相，我每天去我家附近買酒，結果店員還是天天要看我身分證，讓我每天都要跟店員爭論一番，甚至我有時候比較晚回家，也因為童顏的關係，警察先生會來關心，我怎麼還沒有回家。」
長澤茉里奈透露一家都是可愛型美女，一家三姊妹和媽媽都是童顏型，她笑說：「常常走出門被人說我們是四姊妹，只有大姊比較成熟一點。但其實只有我喜歡可愛的造型，其他人都會試著打扮成熟。」
長澤茉里奈有一個強項，就是職業麻將棋士，她透露：「我打麻將會穿幸運的紅色內衣內褲，我總共有5套不同的紅色內衣褲，我每次只要穿紅色的就會拿到好牌。而且我會努力的積陰德，例如隨手撿垃圾，做些好事來讓我打麻將很幸運。」
今日她也嘗試打扮「春麗」，拿青發、紅中道具擺拍，長澤茉里奈說：「我覺得我的胸部和屁股都不錯，但我覺得我最有自信的地方是我的腰，我拍寫真集都是以自然為主，所以沒有甚麼必殺POSE。」
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