妙齡櫃姐久站勞累氣血虛 中醫師：看見2徵兆要調身體
看起來光鮮亮麗的櫃姐、櫃哥，是很多大學生響往的職業之一，但背後的辛苦、心酸，只有他們才能深刻體會，尤其隨著現在景氣回暖，又適逢百貨周年慶檔期，有些櫃姐、櫃哥們一忙碌起來，久站的疲勞，就會讓他們的身體悄悄拉起警報。26歲的林姓櫃姐，就因為每天站立9小時不間斷，小腿出現靜脈曲張，不僅痠痛又腫脹，連腰都常常不舒服，儘管下班後都會抬腿、泡腳放鬆，但仍治標不治本，讓正值妙齡時期的她，經常被友人稱為「老骨頭」，不僅睡眠狀況不佳，還常常拖著一身病痛上班。
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擁有多年行醫經驗的翰鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰表示，臨床上確實常見這樣的案例，常有工作3~5年的妙齡櫃姐或空姐會來求醫，經過了解後發現她們因為職業久站，而出現小腿靜脈曲張、腳麻浮腫、腰痠無法久走等狀況，甚至長期下來因為身體疼痛不舒服，進而引發睡眠障礙等更嚴重的狀況，長時間累積，身體無法達到好的休息效果，簡直是惡性循環。
這類職業的民眾，往往歸因就是因為久站造成氣血循環不佳，甚至有靜脈曲張的問題，對此，周宗翰醫師提到，可以透過中藥材來幫助改善這類問題，像是水腫可以透過澤蘭幫助緩解，另外乳香、沒藥，則是有消腫止痛的幫助，另外，市面上行氣散這類型中藥內有些用藥，如冰片、丁香等，都可以改善氣淤，幫助這些因職業需長期久站的民眾改善這類身體問題。
周宗翰醫師也提醒，不只是櫃姐、櫃哥，民眾只要是類似這種久站、工時長容易疲勞累積的職業，在出現相關病兆的時候，就要提高警覺、增加適當的休息、常固定姿勢工作者則需適時舒緩，也不妨透過可幫助氣血循環的中藥材、行氣散的輔助，來幫助改善身體問題，別讓職業帶來的病兆，影響長期的身體健康。不過醫師也提醒，這類的中藥材有行氣活血的功效，女性於經期期間應該要注意這類藥品的服用。