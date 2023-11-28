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「環狀大屋頂」公開！大阪世博問題多　建設進度慢、經費又挨批

▲2025年世界博覽會的「環狀大屋頂」施工現場首度向媒體公開，完工後將會是世界最大的木造建築。（圖／美聯社／達志影像）
▲2025年世界博覽會的「環狀大屋頂」施工現場首度向媒體公開，完工後將會是世界最大的木造建築。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

距離2025年世界博覽會（大阪關西世博）開幕僅剩502天，象徵著大阪世博的「環狀大屋頂」也在27日時首度向媒體公開，預計完工後將成為世界最大的木造建築。但與此同時，大阪世博也面臨找不到廠商建設場館、及建設費用水漲船高等問題，整體建設進度嚴重落後，且總經費預估將高達3000億日圓，又再度遭朝野批評，國家投入的費用「像無底的池沼一般」，呼籲中止世博。

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綜合日媒報導，象徵著2025年大阪世博的「環狀大屋頂」於27日首度向媒體公開。「環狀大屋頂」是由木頭打造，一圈約2公里，最高20公尺，不僅是大阪世博會場最具代表性的建築，完工後也將會是世界最大的木造建築。

大屋頂採用了日本建造神社寺廟時常用的建築工法「貫工法」，僅使用木頭和木頭榫接，不用釘子便將木頭拼合在一起，再使用了金屬螺絲強化抗震性、耐久性。大屋頂上還設有約8公尺的步道，讓參觀人士可以到此一邊眺望會場、一邊漫步。

大屋頂的建設經費預估為344億日圓（約台幣74億元），由3個企業體施工建造，目前建造工程已完成約1/3，預定明年秋天連結成大環狀，並於2025年2月完工。

不過大屋頂在大阪世博閉幕後，將會進行拆除，被外界批評鋪張浪費。對此，大阪府則強調一切都還在規劃中。

雖然大屋頂的工程進行順利，不過大阪世博的問題卻一籮筐，不僅至今有超過半數參展國尚未找到可興建場館的廠商，必須協調替代方案，就連日本的主場館建設進度也同樣落後。

與此同時，總經費問題又再度遭到在野黨質疑。日本世博會擔當大臣自見英子27日表示，大阪世博除了會場建設經費增至最多2350億日圓外，中央政府還要另外負擔包含日本館建設費用、支援發展中國家出展以及會場維安保全費及為世博造勢等，約837億日圓費用，預估總經費逾3000億日圓。

對此，在野黨批評「預算不斷膨脹」。共產黨書記局小池晃指出，國家需要投入的費用「一直不斷冒出來，像無底的池沼一般」，呼籲中止世博。

內閣官房長官松野博一說明指出，政府已詳細披露包含物價高漲等在內的各種因素，「將以更為透明、迅速且易懂的方式向民眾說明除了會場建設經費以外的世博全貌，也會繼續努力合理化公費負擔」。

大阪世博會場建設費最初估計為1250億日圓，但考慮到要擴充因應炎夏、增設展示設施等，及建材價格高漲等原因，經過兩次重新評估後，建設費膨脹至2350億日圓。

世博問題不斷，也讓民間熱情逐漸退燒，據《讀賣新聞》調查，僅約30%受訪民眾有興趣參觀大阪世博。先前也曾有市民團體向日本國際博覽會協會、世博推進局、大阪府分別提交了超過9萬人簽名的連署書，要求取消世博會，並重新檢視舉辦的必要性。

▲日本大阪市預定於2025年舉辦為期6個月的世界博覽會，但目前相關問題多，民眾不看好舉行。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本大阪市預定於2025年舉辦為期6個月的世界博覽會，但目前相關問題多，民眾不看好舉行。（圖／美聯社／達志影像）

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