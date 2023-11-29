2023最強泡麵不是日韓品牌！這碗「連8年得第一」　台灣2款進前十

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📍2023年全球前十大美味泡麵排行（The Ramen Rater評比）
第1名：新加坡－百勝廚「叻沙全麥拉麵」
第2名：日本－一風堂 「Karaka 辣拉麵」
第3名：台灣－阿舍食堂「干貝花雕雞拉麵」
第4名：新加坡－紅廚師「蝦米香乾撈麵」
第5名：馬來西亞－MyKuali「檳城白咖哩麵」
第6名：台灣－阿舍食堂「老饕半筋半肉牛肉麵」
第7名：馬來西亞－紅廚師「櫻花蝦辣湯麵」
第8名：印尼－Indomie 「烤雞口味泡麵」
第9名：新加坡－百勝廚「全麥咖哩拉麵」
第10名：印尼－Best wqk「印尼炒泡麵」
「泡麵之神」公布的2023年的榜單中，有許多是在2022年就已經上榜的強者，其中第一名來自新加坡由百勝廚推出的「叻沙全麥拉麵」，更是已經連續8年獲得第一名，Hans Lienesch也坦言：「這個巨人似乎很難被推翻，它的麵條粗圓有嚼勁，配上叻沙湯頭，味道鮮美，濃稠，色澤鮮美，若我不幸流落荒島，最想念的肯定是它」。
而台灣上榜的兩款，皆由阿舍食堂推出，首先是第三名「干貝花雕雞拉麵」部分，Hans Lienesch給予了極高評價，因為是非油炸麵體，再搭配濃鬱的肉湯，重現了慢火熬煮的滋味，裡面還附有整塊雞肉，「泡麵之神」也認為，這是自己20年來吃過最美味的「雞肉」類湯麵。
至於「老饕半筋半肉牛肉麵」，Hans Lienesch則表示，細細的扁麵條加上非常美味的牛肉湯，讓味道的深度無與倫比，料包內附的牛筋肉質鮮美，入口即化，甚至「值得飛去台灣試試看」。