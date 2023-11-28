華泰名品城「幸福聖誕村」登場！飄雪市集只有34天　三大必拍場景

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二期廣場中閃耀亮相，透空黃金骨架，內部垂釣9顆幸運巨石，搭配垂墜放射的璀璨燈海，無論白天或黑夜，都能讓你沐浴在奇幻光影之下。與聖誕樹前後的大型馬蹄鐵拱門合影，明年的你也會一樣幸運。
必拍景點二：聖誕老公公的驚喜車庫
彷彿穿越到90年代當紅耶誕電影「小鬼當家」經典場景中。涼亭裡吊著聖誕老人剛洗好的制服，好讓他能香噴噴出任務。聖誕老公公忙著爬上爬下，用禮物和耶誕吊飾裝點自家庭院裡的大樹。
車庫內的柴火聖誕樹，超適合消費者穿著聖誕醜毛衣，一起來歡樂大合影，各角落還有禮物作戰尋寶圖、槲寄生、格紋毛毯、燈串與致敬「小鬼當家」的彩色油漆桶。
必拍景點三：聖誕老公公的禮物製造所
可以看到節慶前聖誕老人齊聚忙碌的可愛景象，滿載信件禮物的腳踏車穿越工廠牆面，製造所裡堆滿一袋袋孩子們的來信，每處都能讓你發揮創意，一起互動拍照！
除了三大主場景外，綿延1.7公里的「幸運燈海隧道」更是串連整個聖誕村的亮點，近百萬盞燈泡劃破天際，令人感受到幸福無比的聖誕氛圍，同時還有「露天飄雪聖誕市集」，網羅41攤人氣品牌，從聖誕應景美食、異國料理、佳節禮盒，到香氛美妝保養品、各種適合交換禮物的暖心小物，眾多市集攤位，讓你從一至三期邊吃邊逛不停歇！
此外，全台最大美容生技園區-佐登妮絲城堡再度復刻去年首次推出就引發網友熱議的《星海聖誕節》，不僅在佔地百坪的妮絲公主花園鋪上藍白交織的燈光布置打造出台版「東京汐留」，還有兩座高達六米的粉紅聖誕樹燈、絕美落羽松林秘境等7大亮點，搭配雪花紛飛、全台獨家的歐式城堡景緻，更顯浪漫！《星海聖誕節》即日起至2024年1月15日將用星光燈海點亮整個嘉義，活動期間每日17:00後入園更享有星光票150元優惠。