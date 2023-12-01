職場薪女力／主婦變身豪宅一姊！龍寶董座張麗莉：女人也能蓋房子

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1954年出生的張麗莉，從小在台北的小康家庭長大，父親是公務員、母親是家庭主婦，身為家中唯一的女兒又是老么，在家中特別受寵。從小就是資優生的她，高中聯考時考上北一女夜間部，但認為女人要學一技之長，後續考上以「嚴管勤教」出名、最受家長們青睞的銘傳商專，就讀企管科。
擁有一身好泳技的張麗莉，初中就加入游泳校隊，且3年都保持初中破紀錄的好成績，進入銘傳商專後，立即被延攬入游泳校隊，甚至擔任隊長，曾經罹患重感冒，打完點滴，再下水比賽，為學校贏得2座冠軍獎盃，當時就顯現出她「拚命三娘」、不服輸的特質。
畢業後，張麗莉第一份工作是在美商公司擔任總機，為了考水上救生員，與經營鞋業的李臻餘結緣，1979年，婚後隨夫家移居美國波士頓，兩夫妻買了房地產做投資，她也修讀室內設計的相關課程，取得了波士頓Lowell University MBA學位，並擁有室內設計師專業證照，醞釀她投身台灣建築業的契機。
1984年兩夫妻回到台灣、落腳台中，購買豪宅，卻發現建築品質低落，讓她燃起「不如自己蓋房子來賣」的念頭，在1989年放棄家庭主婦生活，搖身一變成為建設公司老闆，更將心比心，站在主婦的角度，將貼心設計導入住宅，設計自動滴灌系統定時澆花、後陽台裝有自動升降曬衣架、在柱與牆之間的凹洞設計方便收納的櫥藏櫃，甚至是為了敦親睦鄰，在建築工地使用「綠圍籬」等。
張麗莉多年來不建接待中心、不編列廣告預算，只憑一張圖、靠口碑和客戶推薦就預售8成，憑藉「以人為本」的體貼設計、藝術化建築、終身售後服務等，不僅成功打響龍寶名號，也坐穩台中豪宅一姊位置，而熱心的她只要看到建築同業有難，總是不吝於伸出援手，也受封建築界俠女、最溫暖的建築界大姐大稱號。
她曾說，「從自身需求做起，自己希望住在什麼樣的家裡，就打造出那樣子的房子」，最重要的就是以「良心」來蓋房子，講起來容易但背後成本很高，自己最感謝先生作為強而有力的幕後「金主」，因為自己的龜毛，前幾個案子成本不斷追加，即使建案完售，但虧損卻比賺的還多，曾經向先生借錢發年終獎金。
她感嘆道，「當年若沒有先生在背後的支持，龍寶無法走到今天，感謝先生成就了我的一生。」
張麗莉也積極參與公益活動，是台灣行動菩薩助學協會創辦人之一，每年都會跟著協會下鄉探望小朋友，並長期參與贊助張老師基金會、台灣身心障礙藝術協會、築生文化協會等公益團體；眼看營建業缺工嚴重，張麗莉推動「發願成才」技職傳承計畫，與東勢高工及二林工商產學合作，培育營建業需要的木作、泥作等技職人才。
成功在建築界闖出名號的張麗莉，擔任台中市不動產開發商業同業公會理事長時，是台灣建築界第一位女性理事長，也是第一位擔任世界不動產聯盟開發商暨投資者（FIABCI）理事會主席的台灣建商。
張麗莉多年來不斷用建築為台灣拚外交，台灣20多年來，只能以「中國台灣」參加世界不動產聯盟，張麗莉在2020年接任「世界不動產聯盟－台灣分會」（中華民國不動產協進會）理事長之前，花了3年時間，走遍馬來西亞、盧森堡、荷蘭、韓國、巴拿馬等20個國家，選上「世界不動產聯盟」旗下四大分會之一的「 開發商暨投資者理事會主席」，擁有發言權，正式為台灣更名。
張麗莉在今年11月21日連任不動產協進會理事長，她宣布，明年將先爭取角逐世界不動產聯盟的副會長資格，以俾日後有機會接任總會長，「誓讓台灣建築軟實力讓全球看見！」