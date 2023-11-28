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Toyota IMV 0概念量產版現身 泰國Hilux Champ超值售價還能改超大

▲ Toyota IMV 0概念量產版現身 泰國Hilux Champ超值售價還能改超大
▲ Toyota IMV 0概念量產版現身 泰國Hilux Champ超值售價還能改超大

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日本移動展上的Toyota IMV 0概念車現在量產了，在泰國率先登場採用Hilux Champ的名稱，其基礎就是使用一般的Hilux，而外型部分也與概念車非常相似，甚至就連多種用途風格也都一次呈現給你看，與當初在日本移動產上的演出幾乎一致，超便宜的售價更是大家的討論焦點。

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Hilux Champ是一款超級簡單的入門皮卡，而其40幾萬的售價也備受討論。
Hilux Champ是一款超級簡單的入門皮卡，而其40幾萬的售價也備受討論。
在泰國發表的Hilux Champ其實就是Toyota IMV 0概念車的量產版本，外型幾乎一樣且採用非常便宜的設計，是一款入門的皮卡車輛，其車輛有著短軸以及長軸兩種車型，最短的規格為4,970mm，最長則為5,300mm，而車輛擁有三種動力選擇，2.0升汽油可以產生137匹最大馬力以及18.7公斤米的峰值扭力，2.7升汽油則有164匹馬力以及25公斤米的扭力，而2.4升渦輪柴油動力則是擁有148匹馬力以及35公斤米的扭力，入門版本的2.0升汽油採用5速手排的配置，其餘兩款動力採用的是6速自排系統，車輛則擁有1噸的負載能力。

車輛全數採用後輪驅動系統，並沒有四驅的配置，價格則是這輛車最吸引人的地方，最低只要45.9萬泰銖的價格，折合台幣約41.3萬元，而最貴的車型也才57.7萬泰銖，折合台幣約52萬元，而原廠強調這輛車的改裝潛力極大，雖然內裝看起來平凡無奇，但是後面貨斗部分給予非常大的彈性，擁有多個螺絲孔洞方便安裝任何東西，泰國Toyota更表示在當地有多達上百家配件製造商可以改造這輛Hilux Champ，只要擁有這輛車之後，不論是露營、賣衣服、做小吃都不是問題，問題就是要找到對的人來幫你改造出完美的夢想車款。

車輛外觀跟概念車款幾乎一樣，採用大量的方正線條展現粗獷風格。
車輛外觀跟概念車款幾乎一樣，採用大量的方正線條展現粗獷風格。
車輛擁有長軸以及短軸不同配置，而其實在貨斗的改裝才是這輛車的最大亮點。
車輛擁有長軸以及短軸不同配置，而其實在貨斗的改裝才是這輛車的最大亮點。
在外觀部分其實也可以根據車主做出個性化的風格搭配，原廠有許多配件可以選擇。
在外觀部分其實也可以根據車主做出個性化的風格搭配，原廠有許多配件可以選擇。
內裝非常簡約，中央甚至沒有多媒體系統的配置。
內裝非常簡約，中央甚至沒有多媒體系統的配置。
全車系都只有兩個座位，如果想要多一點位置，只能去選擇Hilux。
全車系都只有兩個座位，如果想要多一點位置，只能去選擇Hilux。
價格超值不是沒有原因，因為售價為隨著你後方的貨斗是什麼形式而決定，就是一輛貨車。
價格超值不是沒有原因，因為售價為隨著你後方的貨斗是什麼形式而決定，就是一輛貨車。
最一般的運送用途也可以使用這輛車，因為負重能力來到1噸。
最一般的運送用途也可以使用這輛車，因為負重能力來到1噸。
要變身成露營車也完全不是問題，甚至有許多改裝廠都已經做好相關套件。
要變身成露營車也完全不是問題，甚至有許多改裝廠都已經做好相關套件。
有著完整的爐具搭配上車頂帳，可惜車輛沒有四驅系統無法爬山涉水。
有著完整的爐具搭配上車頂帳，可惜車輛沒有四驅系統無法爬山涉水。
改裝車大型的自走式露營車也不是夢，只不過花費的錢可能要多很多。
改裝車大型的自走式露營車也不是夢，只不過花費的錢可能要多很多。
看得出內部空間表現非常優異，在國外是一種非常流行的改裝方式。
看得出內部空間表現非常優異，在國外是一種非常流行的改裝方式。
當然要變成一輛賣小吃的營業用車也不是問題，超大的貨斗空間非常容易使用。
當然要變成一輛賣小吃的營業用車也不是問題，超大的貨斗空間非常容易使用。
就連寵物美容的車輛也都已經有設計，滿足許多人的創業需求。
就連寵物美容的車輛也都已經有設計，滿足許多人的創業需求。
當然傳統的貨運業者也有超大的運載空間可以規劃，讓運送效率提高。
當然傳統的貨運業者也有超大的運載空間可以規劃，讓運送效率提高。
改裝也可以變成有點性能運動的感覺，將會是年輕人喜愛的樣貌。
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變成街頭衣物展示店家也非常酷炫，展現出車輛的無限可能。
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