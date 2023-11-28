▲ Toyota IMV 0概念量產版現身 泰國Hilux Champ超值售價還能改超大

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在泰國發表的Hilux Champ其實就是Toyota IMV 0概念車的量產版本，外型幾乎一樣且採用非常便宜的設計，是一款入門的皮卡車輛，其車輛有著短軸以及長軸兩種車型，最短的規格為4,970mm，最長則為5,300mm，而車輛擁有三種動力選擇，2.0升汽油可以產生137匹最大馬力以及18.7公斤米的峰值扭力，2.7升汽油則有164匹馬力以及25公斤米的扭力，而2.4升渦輪柴油動力則是擁有148匹馬力以及35公斤米的扭力，入門版本的2.0升汽油採用5速手排的配置，其餘兩款動力採用的是6速自排系統，車輛則擁有1噸的負載能力。
車輛全數採用後輪驅動系統，並沒有四驅的配置，價格則是這輛車最吸引人的地方，最低只要45.9萬泰銖的價格，折合台幣約41.3萬元，而最貴的車型也才57.7萬泰銖，折合台幣約52萬元，而原廠強調這輛車的改裝潛力極大，雖然內裝看起來平凡無奇，但是後面貨斗部分給予非常大的彈性，擁有多個螺絲孔洞方便安裝任何東西，泰國Toyota更表示在當地有多達上百家配件製造商可以改造這輛Hilux Champ，只要擁有這輛車之後，不論是露營、賣衣服、做小吃都不是問題，問題就是要找到對的人來幫你改造出完美的夢想車款。