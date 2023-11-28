T1／海神開季3連敗浮現問題　防守和籃板崩潰、球隊執行面缺溝通

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其中在籃板方面給出的訊息很直觀，從第一季開始內線實力就被認為是聯盟數一數二的海神，如今在禁區的實際戰力開始出現滑坡，或許庫薩斯在傷後還沒完全找回身體的狀態，影響了他在籃板方面的保護，這一點不能確定；但艾倫在這方面不如波捍能應該是很明顯的。
海神上賽季使用波捍能和本季使用艾倫的調度方式類似，兩人大約每場都是出賽21分鐘，與庫薩斯進行輪換。但是波捍能這種藍領的類型比較適合這種即插即用的角色，他在籃板和保護籃框上的作用，如今看來可能是被低估了。
這一點可能也和布銳克曼有一些關係，由於規則改變，他不再是亞洲外援，而是佔洋將身份，這對於球隊來說在調度上就會有一些困難。當他在場上時，海神相較於同樣使用兩洋將的球隊，在陣容體型上會有一些劣勢；但是布銳克曼對於球隊進攻端的重要性，卻也是難以替代的。
海神進攻端大量使用擋拆，而其中的骨幹就是布銳克曼和庫薩斯，前者的口袋傳球和掩護後跳投，是聯盟中的佼佼者，這是經過兩年季後賽檢驗過的，不應該對此有所懷疑。但隨著賽季進行到第三季，他面臨更多研究和針對，海神卻沒有更多進攻資源為他分擔壓力。
邱子軒似乎遭遇了二年級生撞牆期，這一季上場時間略微增加的情況下，效率反而降低了，可能是遭到了對手更多的研究和對抗，讓他在發揮上更不舒服；而于煥亞則是投籃命中率大幅下滑，這兩人的低迷，其實也導致教練團不得不多用布銳克曼，而沒辦法去測試更多洋將組合。
在輸給戰神的比賽，海神兩節就被得了71分，面對的是一支剛成軍的球隊，被丁聖儒13投8中，攻下21分。這和我們過往熟悉的海神不一樣，通常這支球隊很少出現半場崩盤的情況，因為他們經驗十足，而且調整迅速，這顯示球隊並非處於良好的化學反應之中。
喬伊斯受訪時強調「球隊在情蒐方面做得很足」，但可能是溝通問題，在執行面沒有執行到位，這將迫使使教練團必須進行臨時的改變，在這個狀況下，就無法達到很好的戰術效果。
胡瓏貿在季初因傷病而缺席一場，上的兩場球場均也只出賽23分鐘，這肯定對於這支球隊有影響。因為他是海神防守系統的樞紐，這一支以保護禁區為主要防守戰略的球隊，需要大量的輪轉，而總是熱情指揮隊友、又有出色外文能力能串聯洋將和本土的胡瓏貿，是球隊防守溝通上不可或缺的人物，也是鋒線上對位對手外援的重要資源。
海神大概是T1職籃三季以來陣容組成最穩定的球隊，就是以九太科技的班底加上「庫薩連線」，按道理來說，他們應該是最沒有磨合問題的球隊。本季的開局對於他們來說是一個嚴峻的考驗，他們必須證明自己能夠克服，否則可能就會走到另一個節點。