深圳教師降薪　名校畢業生昔趨之若鶩今爆離職潮

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深圳市卡拉教育諮詢有限公司經營的微信公眾號「卡拉與小夥伴」本月刊文指出，2019年，以南山外國語學校、深圳中學為首的深圳頂級中學，20個新招聘教師中，就有19個清華北大，「震驚了江湖」。
然而，隔年就爆發COVID-19疫情，政府財政大量消耗於防疫工作，多地陸續傳出公務員和教師降薪。
2022年3月，「深圳教師降薪」曾短暫成為社群平台微博的熱搜話題，很快又被撤下。網友反應，「承諾的30萬年薪到手只有20萬」。
今年2月，深圳一名教師家屬在網上自曝，稱前年就開始降薪了，其妻是深圳重點小學的老師，前幾年能拿到50多萬，這兩年最多也就23萬左右，「今年還得降，估計會降到17萬」。
教育領域自媒體「驊駿說教育」25日撰文，引述其在深圳當初中老師的朋友說，前幾年清大和北大來的博士生，「如今走了95%」。走的原因一是當老師太累，二是薪資大幅度下降。
在社群媒體小紅書上搜索「深圳教師辭職」，可發現許多離職貼文。
對於那些還留在教師崗位的深圳老師，在意識到老師這個工作比預期還要繁雜後，逐漸調整心態。微信公眾號「卡拉與小夥伴」文章訪談幾名畢業於名校且還留在深圳的教師，談他們的心聲。
其中，田老師是計算機系碩士，被阿里巴巴、華為等大公司錄用。但他當時被到北京招聘教師的深圳某校長口才吸引決定到深圳教書。這名校長說：「來深圳當老師能有30多萬，大廠也就多幾萬，還996…程序員（程式設計師）一般到35歲就有中年危機，我們就完全沒有這個危機。」
田老師很快就遭遇了降薪，但他對教師這份職業慢慢做出興趣，他認為「既然走上這條路了，就慢慢往前走吧」，並坦言計算機專業的技能幾年沒碰，已有些陌生，「要回計算機或互聯網，簡歷已花了，應該也是比較難」。
另一名女老師說自己「從來沒有領過高薪」，入職那一年就遇到降薪，現在教師的薪資，「就是一個很平均的吃大鍋飯的東西，待遇上基本不會有激勵，靠榮譽來激勵」。她也想回到河南老家當個老師，但聽說當地月薪只有4、5000元，不如就留在深圳。
她並表示，教師這份職業「工作時間特別長，學校事兒特別多，學生比想像中難管」。
另一名在深圳教書的陳老師說自己的體會：做老師需要能受得了委屈，能接受別人在不了解你工作的情況下對你指責，能接受工作和生活大部分的時候沒有辦法剝離開。（編輯：張淑伶/唐佩君）1121128