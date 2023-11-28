許光漢露肌肌「致命櫻桃」誘惑少女！想和女友做4件事：一起遛狗
許光漢登上《VOGUE》12月號封面人物，放送胸肌、還拿「致命櫻桃」放肚臍媚眼誘惑！許光漢最愛的顏色是灰色，就像他的個性一樣慢熟、有點社恐，坦言自己需要與人多次相處，自然而然合得來才會打開心房；問到理想對象，許光漢總說聊的來、看順眼就好，只要懂彼此其他條件都不重要，海島度假放空喝酒、在家做飯、遛狗、看電影，是他心中想像平凡又舒適的約會。
記者黃雅琪／綜合報導
正在事業高峰期的許光漢，坦言有時會萌生放棄念頭：「有時候想說去賣鹹水雞好了！」但是看到身旁朋友都在努力，就又會燃起他的事業心衝刺，勉勵自己要學會與低潮共處，才能在下一次跳得更高，調整好心態最重要，許光漢表示：「我之前滿喜歡一句話『如何輸得漂亮』！」
最喜歡的電影是《猜火車》和《發條橘子》，許光漢選擇從事演員這一行，逼自己離開舒適圈，透過工作的多元性質去接觸其他領域、學習，這樣一個過程令他感到收穫滿滿，非常快樂。導演程偉豪透露，許光漢在片場永遠會將水壺的把手朝向外面，方便他人拿取；好友章廣辰也誇讚他很暖心，總在照顧身旁的人。對於被稱讚為暖男的評論，許光漢笑虧：「是他們不夠暖吧！」解釋可能是原生家庭教育關係，媽媽教他凡事要替別人多做一點。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁