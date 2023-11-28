IG追蹤「兒童網紅」卻遭推播露骨短片！WSJ：演算法助長有毒內容

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報導指出，「兒童保護組織」加拿大兒童保護中心也進行獨立測試，並得到類似結果。Meta對此則回應《華爾街日報》稱這種測試是「人為體驗」，並不代表數十億用戶看到的結果會相同，但針對演算法為何會把「兒童」、「性」、「廣告」等不同主題的影片進行相關推播，Meta並未給出回應。
Meta負責處理與廣告業務關係的副總裁莎曼珊（Samantha Stetson）指出，IG在今年10月推出了一項新的品牌安全工具，讓廣告客戶能夠更好地控制其廣告出現的位置，並在解決方案上投資了數十億美金，另外也稱公司每個月都會針對將近400萬個涉嫌違反其標準的影片進行刪除或限制流量，強調Instagram上「有毒內容」的發生率很低。
此前，《華爾街日報》曾報導與史丹福大學網路觀察室（Stanford Internet Observatory）的研究結果，發現有405個經營兒童色情內容的賣家管理著自稱年僅12歲或由兒童本人管理的帳戶，但Meta旗下產品如IG和FB均禁止未滿13歲兒童申請帳號。
研究人員指出，平台上多數人是看不見IG上的兒童色情相關主題標籤，但這些經過刻意搜尋的關鍵字或廣告當中，能夠明確找到這些帳戶，同時賣家還會以具有挑逗性的字眼來行銷販賣兒童色情內容。
當時Meta坦言內部已經成立工作小組來解決這些問題，並重申兒童剝削是可怕的罪行，「我們正在不斷研究如何積極防範這種行為。」