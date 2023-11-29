加薩停戰第5天　哈瑪斯釋放12人質 以色列釋放30囚犯

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這些人質是哈瑪斯在10月7日突襲以色列南部的行動中，扣押的約240名人質的一部分。以色列表示這波突襲導致1,200人喪命。
加薩衛生當局指出，以色列轟炸哈瑪斯統治的加薩進行報復，導致超過1萬5,000名加薩人死亡。
半島電視台(Al Jazeera)28日的直播畫面顯示，一輛載著巴勒斯坦囚犯的巴士，離開了以色列在約旦河西岸佔領區的奧佛(Ofer)監獄。
以色列表示，他們從奧佛監獄和耶路撒冷的拘留中心釋放了30名巴勒斯坦囚犯。根據半官方組織「巴勒斯坦囚犯協會(Palestinian Prisoners' Club)，其中包含15名女性和15名青少年。
半島電視台說，這些巴勒斯坦人抵達了約旦河西岸城市拉馬拉與耶路撒冷。
正在調解衝突的卡達外交部一位協調人表示，獲釋的以色列人質包括9名婦女和1名未成年人。
卡達在Telegram上說，部分人質是由巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動(Islamic Jihad)的武裝側翼聖城旅(Al-Quds Brigade)移交的。
這項停戰協議使得加薩在經過7週的戰鬥和轟炸後，首次獲得喘息。這場戰鬥和轟炸已將加薩走廊(Gaza Strip)的大部分地區夷為平地。
停戰協議原定於28日凌晨到期，但雙方同意延長停火，以便釋放更多被哈瑪斯扣押的人質，以及被以色列關押的巴勒斯坦囚犯。
以色列表示，如果哈瑪斯繼續每天釋放至少10名以色列人質，停戰可能會進一步延長。但由於仍遭扣押的女性和孩童人數減少，29日之後要繼續維持停火可能需要進行談判，以便首次釋放一部分的以色列男性。
自24日開始停戰以來，哈瑪斯釋放的人質總數目前為81人，其中包括60名以色列人，他們全部是婦女和兒童，另有21名外籍人士，其中許多是泰國農工。
在28日釋放囚犯前，以色列已釋放了150名囚犯。
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