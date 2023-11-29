中國乞丐在泰國月收27萬！警方澄清不是人口販運 自願出國當乞丐
泰國出現大量「中國乞丐」，警方盤查後發現每名乞丐1天的平均收入都超過1萬泰銖（約新台幣9076元），月收入至少有30萬泰銖（約新台幣27萬元），有些乞丐的「工作技能」較好，月收甚至破百萬。由於一共抓到6名中國籍乞丐，泰國警方一度懷疑是人口販運案件而介入調查，27日則宣佈偵查結果表明並非有人指使這群乞丐，這些乞丐是自願來泰國行乞。
國際中心賴正琳／綜合報導
《泰國公共電視台（PBS）》報導，曼谷多處街頭出現嚴重毀容或身體殘缺的中國籍乞丐，這些乞丐年齡介於35至40歲之間，女乞丐會穿著校服乞討。他們每天在鬧區乞討六小時，每天可賺取約1萬泰銖，每個月收入最高可達200萬泰銖，最少也有30萬泰銖。
《曼谷郵報》報導，泰國移民局局長於當地時間11月27日的新聞發布會上指出，這些中國籍乞丐與國際人口販賣並沒有關係，全部都是自願來泰國。
泰國警方表示，該乞丐組織一開始被抓的41歲女乞丐名叫Kheng，她於11月11日在暹羅廣場購物中心前被捕，隨後一名會講中文的泰國女子冒充她的翻譯幫助其保釋，Kheng於11月17日被驅逐出境。
泰國移民局長指出，部分乞丐相互認識，還曾經一起乞討，除了泰國，其中幾人曾經飛到新加坡和馬來西亞進行過乞討，過著「一邊旅遊、一邊乞討」的生活。
泰國移民局長一再強調，這些乞丐沒有受到虐待，臉部和身上的畸形和疤痕，都是年輕時的事故造成的。他還證實，這些乞丐完全可以控制自己的收入，沒有將錢轉給其他人。
泰國移民局長更指出不只有抓到6名中國籍乞丐，還抓到4名來自寮國和柬埔寨的乞丐，澄清本次事件並非中國人蛇集團所為。