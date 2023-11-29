▲珍稀、感性？Jaguar F-Type R 75 Convertible 除了八缸還有啥價值？

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老實說，在 Jaguar 隨集團政策進入電氣化前的過渡期後，個人實在沒想到還能夠接觸品牌旗下車款，而這輛 F-Type，便是原廠宣稱是「最終絕唱」的 R 75 車型，更難能可貴的是，分公司居然借出的 Convertible 敞篷車型，開著它，筆者心中既是快意、也是惆悵。
向賽道輝煌歷史致敬
對 Jaguar 稍有熟識的車迷朋友，應該都理解品牌會以 R 75 作為主要命名原則的主因，在於企業於 1948 年對外發表了一款名為 XK120 的作品，是第二次世界大戰後，協助 Jaguar 在賽場上真正闖出名號的跑車，3.4 升直列六缸引擎、雙凸輪軸設置，放眼當時也是情懷拉滿的成功大作，而 R 75 的命名法則便係以致敬 XK120 歷經 75 年來不朽的風華而來。
不管如何，八缸體的設置放在 F-Type 上仍舊是本車的絕對焦點，這遠比 R 75 專屬的內、外裝設計來得更加重要。以 5.0 升排量為基礎的 V 型八缸機械增壓引擎，與現今集團泛用、由 BMW 提供的雙渦輪機體有著完全截然不同的出力感受，尤其是將頭頂上的軟篷開啟後，575 PS / 700 Nm 的出力不僅貼背感十足，引擎就真貌似一隻猛豹般不斷給你狂暴不羈的悅耳聲量，在駕駛當下，一切的重點都已經與所謂性能無關，而是感官、是笑顏、是快意。
會有如此結果，在於 Jaguar 也自識這具引擎年事已高，選擇將動力輸出維持一定水位外，將多數資源投注在引擎聲浪的打造上，消音器閥門可自主關閉、開啟，按照當下模式設定來調整，當然，聲音的悅耳與否，單憑我個人一語可無法說明什麼，但是，被大英圖書館正式典藏的證明，或許值得你進展示中心好好欣賞一番。
雖然 AWD 智慧型四輪傳動科技多少限制了這輛情懷猛豹那較為任性的一面，但有得必有失，在濱海公路上盡情馳騁，不難感受出電子主動式差速器與智慧扭力分配系統的輔助造就出極為穩定的駕控體感。你說這有什麼不好嗎？其實不然，但對於能夠讓更多人得以更低的學習門檻把跑車開得既穩又快，於品牌而言肯定是一樁好事！
選擇何其多，為何要她？
575 萬，對於很多層峰人士而言，或許有很多選擇，諸如 Porsche 718 Boxster GTS 4.0 便是一例。但如果你內心盼望的，並非是來自德意志的工業堅持，而是從內而外散發出的紳士氣質、是不願被電氣化洪流牽著鼻子走的內燃機堅持，那麼 F-Type 絕對是市場上碩果僅存的稀世珍品。只是，在談情懷之前，你得先通過年繳六萬排燃稅與 575 萬建議售價的內心門檻；也或許你是被 F-Type 那絕美的樣貌與線條所吸引，價值 381 萬的 2.0 P300 R-Dynamic RWD 後驅式樣，也不失為一個優秀的選擇。