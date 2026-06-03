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中華職棒中信兄弟今（3）日持續在臺北大巨蛋迎戰統一7-ELEVEn獅，3局上兄弟先發捕手陳統恩敲出一壘滾地球出局，下場後情緒失控，拿著球棒往休息室地板、牆壁猛砸。兄弟此次推出王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，2局上投出觸身球保送後，被張翔敲出深遠安打失掉分數，前4局兄弟以0：1落後。此役陳統恩扛先發第9棒、捕手，3局下首打席交手獅隊先發投手銳力獅（Denyi Reyes），陳統恩選擇第1球就出棒，敲出一壘滾地球，陳鏞基接到球後自踩壘包，形成一出局，陳統恩下場後，從球僮手中接過球棒，情緒瞬間失控，拿著球棒往地板以及牆壁猛砸，隊友張仁瑋在一旁全程目睹。24歲的陳統恩在2021年中職選秀第5輪入隊，去年季末因主戰捕手高宇杰受傷，陳統恩獲得一軍出賽機會，出賽24場，66打數敲出13安，打擊率1成97；本季陳統恩開季從一軍出發，今日賽前累積13場出賽，19打數敲出3安，打擊率僅1成58。兄弟前役以3：7不敵獅隊，終止近期的2連勝，上半季淘汰指數歸零，正式遭到淘汰。今日兄弟持續在大巨蛋交手獅隊，推出王牌洋投羅戈先發，2局上對潘傑楷投出觸身球後，被張翔敲出深遠二壘安打，獅隊先馳得點，前4局獅隊取得1：0領先。