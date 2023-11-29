入冬首例禽流感現跡！疫情「這時間」恐到高峰！陳駿季回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於禽流感疫情威脅，陳駿季今（29）日上午出席立法院經濟委員會，會前接受媒體聯訪表示，台灣已出現入冬後第一例禽流感，也有觀察到鄰近日本、美國地區有禽流感疫情發生，雖目前國內生產雞蛋的供需穩定、可以滿足消費所需，但需注意12月底到1月間是過往禽流感比較嚴重的時期。
陳駿季指出，以現階段作為來說，國內生產穩定，疫情發現只有一個個案，現在最重要的是疫情監控、了解候鳥遷徙路徑、鄰國疫情發展、國內重要禽場周遭候鳥排遺檢測，積極針對禽鳥落實相關生物安全防範等，如果嚴守好的話，國內雞蛋生產影響就不會太大。
此外，陳駿季表示，目前重點關注台灣的禽流感熱區主要是蛋雞場較集中的雲林、彰化地區，防檢署也已經加強區域宣導與檢測，若化製廠出現雞隻死亡異常進入的情況，也會從化製廠追蹤回溯了解機場的情況。
不過，陳駿季說，若遇到類似2022年到今年初全球禽流感疫情嚴重的情況，對台灣勢必造成一定程度的影響，相關的庫存準備、調度也會參考3月從國外進口雞蛋的經驗，並啟動相應因應作為。
陳駿季進一步說明，產業的季節性關稅調整還是會進一步研議，預計根據3月間經驗、啟動相關關稅減讓，讓業者自由來進口，目前也陸續有業者從國外進口雞蛋，顯示通路已經在今年3月的專案進口措施過程中打通，若再度發生需要從國外進口雞蛋的情況時，貿易商自己有能力進口、政府也會有配套作為協助進口。