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澄清「不要臉一定死」是罵民進黨　游淑慧：找架吵很矛盾

▲台北市議員游淑慧，呼籲藍白應該承認結束。（圖／記者邱新博攝，2023.11.22）
▲台北市議員游淑慧，呼籲藍白應該承認結束。（圖／記者邱新博攝，2023.11.22）

記者邱新博／台北報導

藍白合23日在君悅飯店談判破裂，國民黨與民眾黨後續仍引爆戰火，國民黨總統參選人侯友宜日前替立委參選人游淑慧站台時，公開嗆「不怕死的人遇到那個不要臉的人，不要臉的一定會死。」柯競辦主任周榆修則認為侯是在駡民眾黨。游淑慧後續澄清，侯是在罵民進黨，但民眾黨一直找架吵「很矛盾」，游淑慧後續也舉例一齣真實的男女朋友分戲碼，呼籲藍白之間承認結束。

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周榆修28日接受專訪時，直指侯友宜說「不怕死的人遇到那個不要臉的人，不要臉的一定會死」，這讓他感到人的價值崩解，並直接反嗆。游淑慧表示，民眾黨現在製造議題的方式就是不斷找架吵，怕別人不理他們，硬是要湊這件事。

游淑慧說，「侯友宜、趙少康、我，我們三位才是當事人」，三人都已經公開解釋，當天侯友宜總統參選人的不要臉的對象是民進黨，但民眾黨仍刻意一直找架吵、製造衝突，這樣有點幼稚；柯文哲一邊說不能合也要和，還說要幫藍營小雞站台，民眾黨一邊卻每天輪番上陣找架吵，「很矛盾」。

游淑慧後續在臉書分享一齣真實的分手戲碼，呼籲藍白之間要承認結束。游淑慧說，以前有個室友，每次和男友吵架，男友會哄、會，而她則會把分手掛嘴巴，也會跟別人說自己條件比男方好，覺得是男生高攀，男生常常忍忍就算了。

但當兩人論及婚嫁時，雙方在結婚條件和婚後生活都出現爭議，除了女生反覆外，女方的親友也陸續有些意見和條件，勸她單身比較好啦、要求先把房子過戶、婚後要拿到經濟主導權、不與公婆住等等。男方親友聽到這些，也開始覺得這樣的交往、這樣的婚姻，未來一定會出問題，於是也猶豫勸阻。

游淑慧繼續說，壓倒駱駝的最後一根稻草是女生拉了另一個男生出來，告訴男生說：「快決定，要不要答應，追我的人很多，否則我要跟他在一起」，這已經超過一段感情可以容忍的範圍，於是男生放手了；男生放手後，努力放下、也走了出去；結果女生，反而走不出去了，不斷責怪男生欺騙感情、不負責任，她的親友也輪番上陣指控男生是渣男。

游淑慧表示，旁觀者看了也很唏噓，其實大家都知道怎麼回事，何必呢？現在兩人都有了自己的新對象，應該各自經營自己的生活，女生卻仍認真的恨前任，自我說服：錯不在我；「但分了就分了，對與錯都回不去了，如果不走出去，一直活在悔與恨中，意義不大」。游淑慧說，唏噓故事分享，要更懂珍惜。

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