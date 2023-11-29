澄清「不要臉一定死」是罵民進黨　游淑慧：找架吵很矛盾

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游淑慧說，「侯友宜、趙少康、我，我們三位才是當事人」，三人都已經公開解釋，當天侯友宜總統參選人的不要臉的對象是民進黨，但民眾黨仍刻意一直找架吵、製造衝突，這樣有點幼稚；柯文哲一邊說不能合也要和，還說要幫藍營小雞站台，民眾黨一邊卻每天輪番上陣找架吵，「很矛盾」。
游淑慧後續在臉書分享一齣真實的分手戲碼，呼籲藍白之間要承認結束。游淑慧說，以前有個室友，每次和男友吵架，男友會哄、會，而她則會把分手掛嘴巴，也會跟別人說自己條件比男方好，覺得是男生高攀，男生常常忍忍就算了。
但當兩人論及婚嫁時，雙方在結婚條件和婚後生活都出現爭議，除了女生反覆外，女方的親友也陸續有些意見和條件，勸她單身比較好啦、要求先把房子過戶、婚後要拿到經濟主導權、不與公婆住等等。男方親友聽到這些，也開始覺得這樣的交往、這樣的婚姻，未來一定會出問題，於是也猶豫勸阻。
游淑慧繼續說，壓倒駱駝的最後一根稻草是女生拉了另一個男生出來，告訴男生說：「快決定，要不要答應，追我的人很多，否則我要跟他在一起」，這已經超過一段感情可以容忍的範圍，於是男生放手了；男生放手後，努力放下、也走了出去；結果女生，反而走不出去了，不斷責怪男生欺騙感情、不負責任，她的親友也輪番上陣指控男生是渣男。
游淑慧表示，旁觀者看了也很唏噓，其實大家都知道怎麼回事，何必呢？現在兩人都有了自己的新對象，應該各自經營自己的生活，女生卻仍認真的恨前任，自我說服：錯不在我；「但分了就分了，對與錯都回不去了，如果不走出去，一直活在悔與恨中，意義不大」。游淑慧說，唏噓故事分享，要更懂珍惜。
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