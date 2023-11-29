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AI戰國時代　亞馬遜推出聊天機器人Q

▲在ChatGPT席捲全球的一年後，科技巨擘亞馬遜(Amazon)28日推出了自家企業導向的人工智慧(AI)聊天機器人。（圖／美聯社／達志影像）
▲在ChatGPT席捲全球的一年後，科技巨擘亞馬遜(Amazon)28日推出了自家企業導向的人工智慧(AI)聊天機器人。（圖／美聯社／達志影像）

中央廣播電臺

法新社報導，在ChatGPT席捲全球的一年後，科技巨擘亞馬遜(Amazon)28日推出了自家企業導向的人工智慧(AI)聊天機器人。

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這個名為「Q」的聊天機器人，將僅限於亞馬遜雲端運算服務(Amazon Web Services, AWS)的客戶使用，並將直接與OpenAI的ChatGPT、谷歌(Google)的Bard，以及微軟(Microsoft)運用OpenAI技術開發的copilots競爭。

在ChatGPT能即時大量生成專家和類人類的內容驚艷全世界的一年後，以企業為目標的聊天機器人已成為生成式AI的主要戰場。

亞馬遜Q將向每位使用者收取每月20美元的費用，它可以執行各種任務，包括摘要上傳的文件，並回答在企業伺服器上特定資料的相關問題。

亞馬遜執行長傑西(Andy Jassy)將亞馬遜Q視為AI聊天機器人的較安全版本，其中對內容的存取將受到更嚴格的管制。

這是為了讓企業感到安心，他們延後使用這項技術，因為這項技術傾向生成不正確或不恰當的回答，部份人稱之為幻覺(hallucinations)。

傑西在X上的一篇貼文中表示：「如果沒有亞馬遜Q的客戶未獲許可存取特定資料，那麼他們使用亞馬遜Q也不能存取這些資料。」

AWS執行長塞利普斯基(Adam Selipsky)強調，使用Q的雲端客戶也可以把他們的聊天機器人限制在非常有限和預先確定的數據來源上。

在介紹亞馬遜的最新AI進展時，AWS執行長塞利普斯基(Adam Selipsky)也對微軟進行了含蓄的批評。

在AI工作上，AWS最大的競爭對手微軟主要依賴OpenAI。OpenAI這個月剛遭遇一場尷尬的董事會鬥爭，執行長阿特曼(Sam Altman)被解僱，但5天後又被重新聘用。

塞利普斯基表示，這場騷動顯示出企業需要依賴各種的AI供應商。

塞利普斯基在拉斯維加斯的活動中指出：「你需要一個真正的選擇…過去10天發生的事已經清楚地表明了這一點。」

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