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台股睽違31年超車港股　謝金河示警：政黨輪替台灣大運結束！

▲財信傳媒集團董事長謝金河示警，若政黨輪替台灣大運將結束。（圖／民進黨提供）
▲財信傳媒集團董事長謝金河示警，若政黨輪替台灣大運將結束。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

台股加權指數昨日收盤17341點，港股則持續回跌，盤中最低一度下探17303點，創下睽違31年以來，台股與港股黃金交叉。對此財信傳媒董事長謝金河臉書發文表示，2016年民進黨執政以來，台灣的加權指數翻倍，這是台灣整個產業，經濟體質的脫胎換骨，更直言若政黨輪替，「如果政黨輪替，台灣大運結束！」

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根據《中央社》報導，新光投信董事長劉坤錫指出，香港反送中之後，由於政治環境影響到經濟活動，也影響到國際型企業續留香港的意願，導致港股過去這幾年偏向調整期；中國大陸解封後的消費復甦力道疲軟，也拖慢香港經濟回升的速度，導致成效不彰；後續還可以持續觀察，但必須看到國際對中國大陸的看法轉正，外資對香港的投資才會比較積極。

法人分析台股利多，首先是半導體景氣好轉，市場重新看好，今年以來也受惠人工智慧（AI）需求持續推升相關概念股；第二，美中貿易戰爭下，台廠持續受惠地緣政治的「去中化」浪潮效益；第三是國內ETF市場熱絡，帶動投信本土資金撐盤創高。

財經人士表示，總統蔡英文上任以來，在野黨每年都在批評經濟表現不佳，但數字會說話，台股從蔡英文執政起，指數從2016年的8763點，來到昨日收盤的17341點，市值規模也從27.2兆成長至54.9兆元，雙雙翻倍成長。2018年美中貿易戰後，打入全球供應鏈的台股指數不斷上揚，而背靠中國的港股則是從30000點跌到17300點，趨近腰斬。「台灣經濟究竟是要選擇走向全世界，還是回頭擁抱中國，相信股民心中自有判斷」

謝金河回憶，2017年時他最早示警，中國經濟將逐漸走下坡，日本失落卅年後會崛起，並特別指出：台灣的加權指數會超過香港恆生指數，並提到當時這個說法，大多數的人都不相信。

謝金河表示，這些年來，很多人努力唱衰台灣，台灣卻默默向前挺進，台股指數翻倍是台灣整個產業，經濟體質的脫胎換骨。有網友留言詢問 「如果明年政黨輪替或國會不過半。台股會如何？」，謝金河則示警「如果政黨輪替，台灣大運結束！」

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