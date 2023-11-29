台股睽違31年超車港股　謝金河示警：政黨輪替台灣大運結束！

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法人分析台股利多，首先是半導體景氣好轉，市場重新看好，今年以來也受惠人工智慧（AI）需求持續推升相關概念股；第二，美中貿易戰爭下，台廠持續受惠地緣政治的「去中化」浪潮效益；第三是國內ETF市場熱絡，帶動投信本土資金撐盤創高。
財經人士表示，總統蔡英文上任以來，在野黨每年都在批評經濟表現不佳，但數字會說話，台股從蔡英文執政起，指數從2016年的8763點，來到昨日收盤的17341點，市值規模也從27.2兆成長至54.9兆元，雙雙翻倍成長。2018年美中貿易戰後，打入全球供應鏈的台股指數不斷上揚，而背靠中國的港股則是從30000點跌到17300點，趨近腰斬。「台灣經濟究竟是要選擇走向全世界，還是回頭擁抱中國，相信股民心中自有判斷」
謝金河回憶，2017年時他最早示警，中國經濟將逐漸走下坡，日本失落卅年後會崛起，並特別指出：台灣的加權指數會超過香港恆生指數，並提到當時這個說法，大多數的人都不相信。
謝金河表示，這些年來，很多人努力唱衰台灣，台灣卻默默向前挺進，台股指數翻倍是台灣整個產業，經濟體質的脫胎換骨。有網友留言詢問 「如果明年政黨輪替或國會不過半。台股會如何？」，謝金河則示警「如果政黨輪替，台灣大運結束！」
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