黴漿菌燒進校園！台中市府證實國小、幼兒園各一例

若當選推動內閣公投修憲　趙少康：這樣選舉才有意義啊！

▲趙少康受訪說侯友宜也同意，直言當選將推動內閣公投修憲，這樣選舉才有意義。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.29）
▲趙少康受訪說侯友宜也同意，直言當選將推動內閣公投修憲，這樣選舉才有意義。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.29）

記者吳嘉億／新北報導

國民黨副總統候選人、中廣董事長趙少康今（29）日到新北市板橋區，「驗收」先前新北市板橋東區立委候選人葉元之在藍白合作破局後，以電影海報手繪趙的畫像，覆蓋原先與民眾黨總統候選人柯文哲人像的聯合廣告看板。對於稍早在接受廣播專訪時說到要推內閣公投修憲，趙少康表示，侯友宜也贊成內閣制，希望選舉主軸推動內閣公投修憲，直言這樣選舉才有意義。

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙少康表示，侯友宜也贊成內閣制，2人都有討論過，但侯友宜也講過，內閣制沒那麼簡單， 要經過修憲，立委要有4分之3贊成修憲才能通過；所以這次選舉就應該定位是修憲立委選舉 ，贊成內閣制的立委在選舉可以宣傳，告訴選民將來到立院會推動重大政治改革，讓國家未來更穩定、政治更安定，看選民支不支持，如果當選就來履行選舉承諾。

趙少康說到，這樣選舉才有意義，否則每天喊凍蒜，到底凍蒜要做什麼？強調要做一些有意義的事情，也希望推動內閣公投修憲能變成選舉主軸。

至於被問到選上後可以組聯合內閣，是否想過那些部會可以給民眾黨？對此，趙少康強調，現在談這些言之過早，指出到時候還要協商，直說這是誠意的表現，好的人政府都會拜託他用他，不光是民眾黨，還有無黨的人，社會賢達都會，就看他的長才，至於哪些部會，現在談都還早，到時候總統都會有他的考慮，還有行政院長都會一起考慮進去。

另媒體也追問賴清德否認在2008年曾說過兩岸直航是「木馬屠城」，趙少康指出，原本民進黨說不能開放兩岸直航，解放軍會跟著直航飛機空投到總統府，把總統擄走、斬首，強調這些都是民進黨講的；就像當初總統蔡英文參選時也把ECFA講的很壞，還說當選後要把ECFA取消，如今呢？民進黨既要賺兩岸的紅利，又要罵大陸來騙選票，相信選民應該看得清楚。

至於媒體民調各黨副總統候選人好感度居於末位，負面聲量也較高。對此，趙少康說到，他要努力化解大家意見，不要對他有負面觀感，強調自己除了主持節目外，一般在媒體上曝光也不太多，很多人其實也不認識他，不像民進黨總統、副總統參選人賴清德、蕭美琴，或民眾黨主席柯文哲他們經常在公共媒體上露面；強調自己不是公職人員是公眾人物，但社會大眾對他們熟悉的多，要請大家給他努力的機會，讓大家慢慢喜歡他。

更多「2024大選」相關新聞。

藍白合破局葉元之塗蓋柯文哲人像改彩繪　趙少康本人現場「驗收」

柯文哲稱「有人開價兩億美金當副手」　趙少康：藍連兩億台幣都沒

「侯康配」成軍後首場專訪！趙少康回娘家　曝藍白破局後關鍵內幕

3副手網路聲量曝光！榮泰創數據：趙少康好感度墊底、負聲量暴漲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞