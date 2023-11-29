若當選推動內閣公投修憲　趙少康：這樣選舉才有意義啊！

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趙少康說到，這樣選舉才有意義，否則每天喊凍蒜，到底凍蒜要做什麼？強調要做一些有意義的事情，也希望推動內閣公投修憲能變成選舉主軸。
至於被問到選上後可以組聯合內閣，是否想過那些部會可以給民眾黨？對此，趙少康強調，現在談這些言之過早，指出到時候還要協商，直說這是誠意的表現，好的人政府都會拜託他用他，不光是民眾黨，還有無黨的人，社會賢達都會，就看他的長才，至於哪些部會，現在談都還早，到時候總統都會有他的考慮，還有行政院長都會一起考慮進去。
另媒體也追問賴清德否認在2008年曾說過兩岸直航是「木馬屠城」，趙少康指出，原本民進黨說不能開放兩岸直航，解放軍會跟著直航飛機空投到總統府，把總統擄走、斬首，強調這些都是民進黨講的；就像當初總統蔡英文參選時也把ECFA講的很壞，還說當選後要把ECFA取消，如今呢？民進黨既要賺兩岸的紅利，又要罵大陸來騙選票，相信選民應該看得清楚。
至於媒體民調各黨副總統候選人好感度居於末位，負面聲量也較高。對此，趙少康說到，他要努力化解大家意見，不要對他有負面觀感，強調自己除了主持節目外，一般在媒體上曝光也不太多，很多人其實也不認識他，不像民進黨總統、副總統參選人賴清德、蕭美琴，或民眾黨主席柯文哲他們經常在公共媒體上露面；強調自己不是公職人員是公眾人物，但社會大眾對他們熟悉的多，要請大家給他努力的機會，讓大家慢慢喜歡他。
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