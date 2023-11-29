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嘉義縣112年食農教育獲各校積極配合在博覽會上展現成果

▲嘉義縣長翁章梁(左)親自出席頒發感謝狀予參與「與農共舞亮點學校」的38位農老師，感謝老師們協同教學（圖／嘉義縣政府提供）
▲嘉義縣長翁章梁(左)親自出席頒發感謝狀予參與「與農共舞亮點學校」的38位農老師，感謝老師們協同教學（圖／嘉義縣政府提供）

記者鄭一銘/嘉義報導


嘉義縣112年度食農教育2.0與農共舞博覽會於今(29)日上午在鹿草國小學生活動中心盛大舉行，縣長翁章梁親自頒發與農共舞亮點學校、NPO團體及農民的感謝狀外，更對投入食農教育教學教案撰寫績優老師表達肯定。

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嘉義縣落實「感恩土地、感謝農民、謝謝食物」食農教育，辦理與農共舞競爭型計畫，本次博覽會除安排18鄉鎮與農共舞亮點學校設攤導覽解說外，更邀請參與農糧署食米學園學校、稼穡種子有限公司及鹿草鄉農會等單位設攤展示與分享，包括學生學習心得報告、教學成果靜態展示、教師教學省思分享等三大面向，提供食農教育更多元發展面向與豐厚的努力成果，期望能有效促進嘉義縣山海屯區學校在食農教育的實質交流。


會中頒發「農老師」感謝狀，感謝38位「農老師」及公司代表提供專業知識技能入校與教師協同教學，以農民為導師、農業成為專業，讓嘉義囝仔埋下新農業多元產銷、專業技術的種子，引導學生重新認識農業的新價值與無限可能。


翁章梁指出，目前嘉義縣食農教育有5大計畫：教師增能研習、在地食材廚藝競賽、教學設計競賽、與農共舞計畫及食農教育博覽會等，正在落實食農教育法所楬櫫的6大核心目標，更大力肯定與感謝各校用心規劃感恩食農校訂課程，謝謝老師們願意設計優良的食農教案並分享於嘉義縣食農教育網，也感謝與農共舞學校邀請在地農老師入校與教師協同教學。

▲嘉義縣112年度食農教育2.0與農共舞博覽會，各校在會場上發表辛苦耕耘的成果（圖／嘉義縣政府提供）
▲嘉義縣112年度食農教育2.0與農共舞博覽會，各校在會場上發表辛苦耕耘的成果（圖／嘉義縣政府提供）
「嘉義縣將以感恩土地、感謝農民、謝謝食物為主軸」，翁章梁說，在推動食農校育過程中，也帶領學生培養健全的人格發展，各校不斷精進食農教學，以整合跨界資源，建構食農教育推動體系、推動在地農產食材消費，發展永續農業、培養均衡飲食觀念，知食惜食減少浪費、及普及食農教育推廣，深化食農研究創新，全面提升師生食農教育素養，培育重視環境、以農立本、良好品格的嘉義囝仔。
 

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