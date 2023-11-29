開放10萬名印度移工議題引熱議！專家：不如引進1萬名印度學生

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方天賜提出印度目前的三大優勢，包括是人口大國、年輕大國及語言。針對人口的部分，根據統計，印度留學生數從2019年的100萬人，將在2025年成長到150萬至200萬人，目前台灣僅有約3000名印度外籍生，且學位生只有1400多人。方天賜指出，另一項統計顯示印度在2030年前需要增設1500所大專校院，可見印度國內大專教育的供給失衡，所以需要以留學的方式舒緩，而台灣的大專教育正好有這樣的量能。
方天賜認為，如果引進留學生，與缺工嚴重的觀光業、旅遊業等產業做配合，雙方建立適當的國際建教合作專班，讓印度學子來台就讀，並配套在合作機構中合法打工賺取學費和生活費，對於學校、廠商、留學生而言是三贏局面。
他認為目前「印度移工」議題引起如此大的爭議，倒不如引入「印度學生」。他指出，印度中學生、大學生都接受英語教育，所以比一些東南亞國家更容易和台灣教育接軌，建議政府勇敢、積極一點，與印度簽署教育合作協議，做國際產學或建教合作專班，且全球都有非常多的印度學生，台灣只需要爭取印度學生的1%，即1萬人便可達成學校、廠商、留學生的三贏局面。
台灣教育智庫主辦「問問2024總統候選人：教育百年大計怎麼辦？」公民倡議活動，今（29）日進入「私校轉型與退場」與「境外生與國際人才」面向提問，對於高教議題，學者們在會中倡議，應與印度簽署教育合作協議，建立建教合作專班，並定期舉辦教育展，擦亮「台灣」高等教育的招牌。