差8票未連任、對手當選無效獲遞補 吳韋達：未來依舊不跑紅白帖
前時代力量彰化縣議員吳韋達，去年競選連任時以8票之差落選。無黨籍縣議員林茂明賄選案二審昨維持原判當選無效，吳韋達確定將遞補。已退黨的吳韋達透露暫不考慮加入其他政黨，將秉持專業監督縣政的初衷，也會繼續堅持不跑紅白帖。
記者顏幸如／彰化報導
5連霸的彰化縣第一選區（彰化市、花壇及芬園鄉）議員林茂明，去年因透過助理及樁腳，以一票500元向芬園鄉選民買票，有40人收下賄款，遭檢方依違反《選罷法》起訴。今年4月一審判刑2年、當選無效，林成為本屆第一位被判當選無效的議員。台中高分院審昨天駁回林的上訴維持原判，林因此喪失彰化縣議員資格，依法需由落選頭吳韋達遞補。
前彰化縣議員吳韋達，5年前當選後以問政認真亮眼、戰鬥值爆表成為地方政壇新星，但他專注議題、堅持不跑攤的風格，也在選舉過程遭受嚴峻考驗，最後獲得5801票，以8票之差成為落選頭。
曾任時力副祕書長、彰化縣黨部主委的吳韋達，落選後宣佈退出時力，隨著林茂明當選無效確定，未來將以無黨籍身分回議事殿堂問政。吳韋達說，先前雖未續任縣議員，仍持續研究彰化的交通、環保等議題，未來也會針對交通、環保、消防及永續發展等議題監督縣府，以及議事規則改革提出建議。
擁有荷蘭奈梅亨拉德伯德大學物理學博士學位的吳韋達說，他想要為家鄉做一點事，現階段不考慮加入任何政黨，未來持續專業問政、不跑紅白帖，也會設立服務處為民喉舌。