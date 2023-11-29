林宥嘉3歲女兒發燒4天！最新病況曝光 無奈嘆「真的煎熬」
林宥嘉擔任知名眼科見證人，今（29）日出席活動，由於近日林宥嘉太太丁文琪透露3歲女兒疑似感染腺病毒，導致鼻塞、發燒4天，狀況嚴重，因此心疼發問「腺病毒到底幾天才會好？」林宥嘉今受訪時談到此事，表示：「每次他們生病時，全家最緊張的是我。」
記者吳雨婕／台北報導
聊到小孩生病一事，林宥嘉透露現在感覺有好起來，「連續發高燒，發燒不能去學校，我們兩個人辛苦一點，現在好了。」不忘感嘆，身體健康很重要，「可能最近換季，最近有很多不同的病毒。」說到女兒生病吃藥，林宥嘉也心疼的說：「孩子生病的時候，看起來精神很差，父母真的會煎熬，幸好他們的狀況還算滿有力。每次他們生病的時候，全家最緊張的是我，歌手對於感冒的抗拒，感覺跟一般人有落差。」
林宥嘉透露，雖然兒女年紀很小，但似乎能體會爸爸不想感冒的心情，所以如果要求在家要戴著口罩，他們都會答應。而他即將在12月15日至17日在小巨蛋開唱，被問到會不會為了專注在演唱會上，開唱前去住飯店，暫時遠離家人，林宥嘉表示：「這次有安排（住飯店），如果家人沒生病的話，可能家裡、飯店來來去去。」
而今剛好也是林宥嘉求婚丁文琪成功的紀念日，媒體詢問林宥嘉今天有沒有要與丁文琪慶祝，他笑說最近發現新樂趣，可能會安排去露營，「跟老婆做什麼都可以，感情很好，很開心的度過一天又一天，多棒啊！」他也分享私下，無論是上台前或者上飛機前，都會對丁文琪說「我愛妳」，他自虧婚前是丁文琪比較噁心、婚後則是自己比較噁心。對於未來是否有可能有第三胎，林宥嘉直言：「目前沒有想要欸，兩個孩子算多了吧，小孩很珍貴，我會評估一下，主要專注在好好帶孩子、花時間相處。」
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