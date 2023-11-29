北海道「諾佐酒店」12/19開幕！離富良野滑雪場3分鐘　訂5晚打8折

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整座酒店共五層樓高，設計風格及建築材質皆崇尚質樸自然。客房設計採用明亮、當代簡約風格和風宅邸路線，以淺色牆面搭配木質傢俱擺設為主調，地板採用沉穩的灰色石材；浴室色調則以藍色為主，典雅不失莊重。高級和豪華客房可供兩名賓客入住，另有空間較大的豪華家庭房以及精緻家庭房，結合日本的溫潤典雅及現代精緻美學，可供一家大小出遊入住。
諾佐酒店的「樺木餐廳」（Shirakaba）設有可供休閒的室外露台，提供西式和日式自助早餐；午餐供應比薩、三明治、壽司及北海道當地季節特色餐點。
晚餐提供法式風味美饌佳餚、北海道盛產必吃的海鮮、高級鐵板燒及由鄰近農場和牧場供應的特色食材。賓客既可品嚐到當地農場第一手新鮮直送的食材，也可按照個人喜好選擇享用壽司料理或鐵板燒饗宴。其他餐廳還包含充滿溫潤家庭風的「布納酒吧酒廊」（Buna Bar & Lounge）、「酷酷麵包店」（Cou Cou Bakery）。
水療中心「Sugi Spa」設有男湯、女湯日式浴場，兩處浴場除了均配備室內浴池外，更有大自然圍繞的露天浴場，酒店另設有可容納50人的多功能宴會會所，適合舉辦各式小型私人社交聚會、婚禮、公司活動和展覽。還有兒童娛樂室、健身房、投幣式自助洗衣店、滑雪置物櫃、日用品販售區和北海道紀念禮品店等設施。諾佐酒店強調，酒店坐落於夕張和十勝岳山脈之間，它不只是一個冬季滑雪度假村，也是四季皆宜的度假勝地。
前往諾佐酒店可以搭乘國際航班直接飛抵札幌新千歲機場，機場距離酒店兩小時車程，或從東京或大阪乘坐國內航班到距離酒店最近的旭川機場，再乘車一小時。2024年3月31日之前，連續預訂3晚可享定價九折優惠；連續預訂5晚可享定價八折優惠。
台灣旅客熱愛日本的程度的確持續居高不下，Klook就整理2023《海外熱門目的地Top 10》榜單，東京大阪佔據一二名，第三、四名為京都與香港，而京都奈良、沖繩也擠進前十。另有《海外景點Top 10》，前三名為位於東京的「澀谷SKY觀景臺」、「SKYTREE晴空塔」、「東京華納兄弟哈利波特影城」。