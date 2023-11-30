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房市／七都工業地產交易衝千億！桃園居企業最愛投資地

▲桃園工業地產熱，穩居法人、中小企業最愛進駐投資的縣市。（圖／信義全球資產公司提供）
▲桃園工業地產熱，穩居法人、中小企業最愛進駐投資的縣市。（圖／信義全球資產公司提供）

家庭消費中心／綜合報導

據統計今年七都工業地產成交金額已達到近千億元市場規模，其中桃園就包辦五分之一的交易額，成為法人、中小企業投資擴廠首選縣市。信義全球資產公司分析，桃園產業聚落多元且完整，是吸引企業買方投資的關鍵因素，此外，看好桃園工業地產市場發展，也吸引地產商、投資機構布局具有改建開發效益的老舊廠房。

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據實價登錄已揭露之交易資料，今年前10月七都工業地產交易規模為980億元，其中桃園市居七都之冠，交易額達191億元。信義全球資產公司桃園商仲部分析，桃園集齊陸海空交通優勢、產業群聚紅利，已連續多年穩坐工業地產交易王，吸引國內外大廠相繼投資，包括研華科技在龜山打造AIoT智能共創園區；韓國電商酷澎進軍台灣市場，也選在桃園布建三座物流中心。

信義全球資產公司桃園商仲部分析，雖然今年商用市場存在觀望氛圍，但桃園工業地產在自用剛需支撐下，仍維持一定交易水準，在今年近兩百億元的交易規模中，就有45筆億元以上的交易紀錄，買方以企業自用為大宗，產業類別除了有金屬加工、精密機械等，還有光電、半導體等高科技產業，顯見具有資金實力的企業買方，都看好桃園長期發展，積極布局商用不動產，信義全球資產公司受託銷售多筆桃園大型工業土地，近期詢問熱度亦持續提高。

觀察桃園各行政區工業地產交易情形，又以楊梅區熱度最高。信義全球資產公司總經理林三智表示，伴隨產業升級潮，企業擴建廠房或自建物流倉儲，都需要大面積工業土地，而楊梅區產業聚落發展成熟，土地購置成本相對來說較親民，且有較多大面積工業地新供給可滿足市場需求，成為區域交易成長動能。

隨著桃園工業地產市場交易增溫，投資機構、地產開發商也積極進場，信義全球資產公司總經理林三智說明，自中美貿易戰後台商大舉回流，全台掀起工業地產交易熱潮，建設公司、開發商也看到工業不動產發展潛力，主要鎖定大面積工業地、或未來具備可改建成立體化廠辦條件的老舊工廠，搶攻工業地產商機。

信義全球資產公司提醒，工業地產交易涉及大量專業知識，需要針對企業使用需求、區域特性、相關法規等進行通盤考量，尋求專業有信譽的商用不動產仲介，可確保交易過程安全順暢，買方順利完成購地投資後，方可接續推動公司營運，達成預期營業效益。
 

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