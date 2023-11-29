出手闊綽！武漢大學130周年校慶 小米董事長雷軍豪捐現金13億元
11月29日是中國武漢大學130周年的校慶日，作為知名校友之一，小米集團創始人、董事長兼CEO的雷軍今一早就發布微博祝福母校生日快樂，同時又捐贈了現金人民幣13億元（1.8億美元），創下武漢大學建校以來單筆最大捐贈額，也突破全中國大學單筆個人現金捐贈最高紀錄。
國際中心楊智傑／綜合報導
作為中國武漢大學的傑出校友，雷軍的求學創業故事在珞珈山（武漢大學所在地）學子們口中一向津津樂道。當時雷軍只用兩年時間便修完了大學四年所需的全部學分，畢業後加入北京金山軟件有限公司，直到2010年4月自行創業，如今小米已經是全球知名的智慧手機生產商。
雷軍曾多次向母校進行捐贈，包含設立「雷軍獎學金」、「雷軍科技樓」、「抗擊新冠肺炎基金」等，同時也收到武漢大學的「傑出校友」稱號及此次獲得「卓越教育貢獻獎」，雙邊關係友好，他也經常稱在他心目中武大就是全世界最好的大學，他亦希望校友都可以回饋母校，每一份捐款都是校友對母校的愛，份量都一樣重。
雷軍稱30多年前在武大求學時，曾因為收到一筆2000元「巨款」，來自當時最高額度獎學金，因此期許自己未來「要十倍、百倍、萬倍還回來」；雷軍稱捐贈13億現金是向母校130年校慶獻禮。他希望，能通過這次捐贈，支持武大在未來創造更輝煌的成績，讓中國出現更多優秀的學者、工程師、科學家和科技創業者。