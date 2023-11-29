▲ 純電移動的奢華巔峰，2,268萬元起，Rolls-Royce電動車 Spectre盛大發表

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見一語成真，堅守諾言；Spectre 開啟全新征程
早在1900年，勞斯萊斯創始人查爾斯·勞斯 (Charles Rolls) 就曾預言電動車將是未來汽車的發展方向。在體驗了一輛名為哥倫比亞（Columbia）的早期電動車之後，勞斯先生預言只要有充足的基礎設施支持，毫無噪音且十分潔淨的電動車適合代替內燃機車型。如今，在120多年後的今天，勞斯萊斯汽車終於見證了品牌創始人勞斯先生的預言成真。這一預言成真離不開勞斯萊斯汽車首席執行官托斯頓·穆勒·烏特弗斯 (Torsten Müller-Ötvös) 先生的一個承諾。烏特弗斯先生曾承諾將在10年內推出電動車型。查爾斯·勞斯先生的預言與烏特弗斯先生的承諾共同促成了這一歷史性時刻。
在上市前為確保這款極具顛覆性的卓越之作能夠滿足勞斯萊斯客戶們的期許，勞斯萊斯為 Spectre 設計了史上最為嚴苛的測試專案。總測試里程超過250萬公里，相當於平均一輛勞斯萊斯汽車使用400餘年的行駛里程。 Spectre 的問世不僅是勞斯萊斯品牌極具歷史性的時刻，也是電動化征程中的一項重要里程碑。 Spectre 的到來，代表著其所搭載的技術已足夠為客戶們帶來勞斯萊斯專屬的奢華體驗。也因此，勞斯萊斯宣佈將於2030年前實現產品陣容全面電動化。
| Spectre 台灣專屬套件價格
$2,246,000
包括以下相關內容
| 頭枕刺繡 RR Logo
| 對比色縫線
| 雙前座按摩及通風椅
| 內裝客製化，包括: 鑰匙皮革客製化
| 格柵附迎賓燈效果
| Bespoke客製化音響系統
| 車門檻飾板附迎賓燈效果-SPECTRE
Spectre 全新設計領啟勞斯萊斯未來奢華新篇
Spectre 的問世，見證勞斯萊斯開創了一個全新且獨一無二的汽車類別 — “超豪華電動超級轎跑車”（Ultra-Luxury Electric Super Coupé）。其代表了 Spectre 極具氣場的設計以及旨在為客戶專屬打造的奢華車內空間。勞斯萊斯設計師們無不深耕於汽車領域，不僅如此，他們也需要從汽車領域之外汲取靈感，其靈感來源包括高級時裝、現代主義雕塑、航海設計、高級定製剪裁及當代藝術等。構思 Spectre 的設計草圖時，勞斯萊斯設計師們的創意便受到現代遊艇設計理念的啟發，特別是其至簡完美的車身線條、對於光感反射的巧妙運用和呈錐形的靈動設計，賦予車身輪廓更為豐富的情感。從車頭看， Spectre的分體式前大燈與勞斯萊斯史上最寬的前水箱格柵相輔相成。帕德嫩神廟式進氣格柵的葉片更加細膩平滑，用於引導車輛前部的氣流。
勞斯萊斯精神指標歡慶女神雕像在 Spectre 上經過重新設計，令車輛空氣動力學表現更佳，這一全新設計歷經830個小時建模和風洞測試，最終打造而成。Spectre 的風阻係數僅0.25cd，成為空氣動力學表現最佳的勞斯萊斯車型。
Spectre 以寬大的車身比例和分體式前大燈向 Phantom Coupé轎跑車致敬，彰顯當代勞斯萊斯的設計宗旨。俐落的車頭日行燈搭配兩公尺寬的車身，與下燈組巧妙呼應。
車身前部的艙蓋線條設計將視線引向車身側翼。車側底部的飄馳線靈感源於遊艇設計。 Spectre 沒有採用複雜的裝飾設計來誇大車身的運動感，其車身線條向底部收合，更為靈動， Spectre 車身輪廓中最引人注目的無疑是斜背式設計，頗似歷史中令人難以忘懷的汽車和船艇。其流暢的車身上部輪廓沿著車頂線條向後到達後方的尾燈。 Spectre 的垂直尾燈耀如珠玉，其內置燈殼本身無著色，以便客戶在定製時可選擇無限色彩搭配。該尾燈設計精密、較小的尺寸使得車身線條由動感的車輛肩部向車輛尾部聚集，同時顯示出了車身獨特的錐形收束設計。
（Starlight Doors）的量產車型。該設計以4,796 顆柔和光點營造出璀璨星空。其車門可定製 Canadel 木質鑲板作為背板，Canadel 木質鑲板的命名源於法國南部的海灣，這裡曾是亨利·萊斯爵士 (Sir Henry Royce) 和設計團隊的冬季工作地點。
而這一次 Spectre 的星光飾板（Illuminated Fascia）延續著空靈的夜空主題。星光飾板由勞斯萊斯在過去兩年多的時間裡，歷經超過10,000個工時研發而成。在星光飾板上，超過5,500顆星星圍繞著Spectre字標熠熠生輝。
獨樹一格、自成一局；勞斯萊斯 Spectre 全鋁奢華架構
2003 年，首款來自古德伍德 (Goodwood) 的勞斯萊斯 Phantom VIII首搭載為其專屬打造的底盤問世，其象徵著勞斯萊斯品牌的復興，該階段也被稱作 “勞斯萊斯 1.0”。此後，勞斯萊斯進一步創造了“全鋁奢華架構”。勞斯萊斯全鋁奢華架構是高度靈活的車輛空間體盤結構，其也是極具前瞻的車輛工程壯舉。基於該架構，勞斯萊斯首款純電動車型 Spectre、現款的Phantom、Cullinan、Ghost 均可實現靈活的空間塑造。該架構的這一升級拓展可謂 “勞斯萊斯 2.0”。為電動車型提供定製化奢華架構的能力是 Spectre 構思之初所考慮的基本因素。時至今日，唯有成熟、先進的電力驅動技術才可滿足勞斯萊斯對駕乘體驗的要求。在勞斯萊斯產品矩陣中引入搭載純電動力總成技術標誌著 “勞斯萊斯 3.0” 和全新純電動時代的開始。
勞斯萊斯工程團隊為 Spectre 賦予了更多卓越之處。 精密的擠壓鋁型材、電池集成於該空間框架之中，使 Spectre 比以往的勞斯萊斯汽車剛度提高了30%。全鋁奢華架構的靈活性使得工程團隊能夠將車輛底板通道設置在結構框架中、而非框架上面或下方。這也為電池和地板之間的佈線管道留出了空間，電池安裝在地板下方，令地板表面流暢完美。如此一來，較低的座椅位置，也可更好營造出包裹感極強的座艙體驗。架構設計也令電池的安置如同幫車體增加了約700 公斤的隔音材質，呈現更靜謐的車內隔音。
最靜謐的駕乘體驗，Spectre 全新魔毯平面懸架系統
勞斯萊斯在 Spectre 的測試中包括極端駕駛環境下的多種考驗，極寒環境如距北極圈僅 55 公里、溫度低至攝氏零下40度的瑞典阿爾耶普盧格，高溫環境如氣溫最高可達攝氏55度的非洲南部。55% 的測試則在實際道路上進行，尤其是在法國里維艾拉的道路測試。 Spectre 在法國蔚藍海岸完成了勞斯萊斯平面懸架系統的數位整合。
勞斯萊斯平面懸架系統將多個系統協調組合，其採用了最新的軟硬體，對駕駛者的指令和路況精準回應，為客戶帶來勞斯萊斯標誌性的“魔毯般駕乘體驗”。全新軟硬體設備，加上 Spectre 的中央微電腦控制器高速處理能力，令平面懸架系統可以連結防傾桿，使各個車輪可獨立運轉，避免車輛因起伏路面而造成的顛簸，同時減少了因路面品質差導致的高頻振動。
若系統偵測到即將轉彎，平面懸架系統將會把路面訊號傳遞至中央處理器，使減震器變硬，四輪轉向系統隨即準備啟動，確保過彎更為順暢。轉彎時車輛會對18個感測器進行監控，並調整轉向、制動、動力傳遞和懸架參數，以確保車輛穩定，從容操控。
Spectre 動力、續航里程
Spectre 的純電續航里程達到 520 公里，馬力為585 PS，扭力為900Nm，0-100 公里/小時加速時間為4.5 秒。
勞斯萊斯 Spectre 將於2023年第四季於全球正式交付首批車，也是順利補齊了 Wraith、Dawn 雙門車型停產後空缺。Spectre 是品牌邁入新時代電氣化的重要里程，也可以一窺未來勞斯萊斯旗下車款電動化的走向。
勞斯萊斯 Spectre 相關參數：
車門/座位數量 2 門 / 4 座
車輛長度 5453 mm
車輛寬度 2,080 mm
車輛高度 （空載） 1,559 mm
軸 距 3210 mm
轉彎直徑 12.7 m
空車重量 2,975 kg