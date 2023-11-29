特企／《蔚藍色法則》12/1-12/3菁英封測　主程式開放下載

菁英封測【開放時間】：
12/1(五) 14:00 ~ 12/2(六) 01:00
12/2(六) 14:00 ~ 12/3(日) 01:00
12/3(日) 14:00 ~ 12/3(日) 22:00
菁英封測【開放內容】
￭ 主線劇情：第一章
￭ 角色等級：20級
￭ 冒險者等級：4級
￭ 開放職業：神盾勇者/暴風弓手/戰錘砲擊手/元素法師/雙斧戰士
￭ 開放地圖：亞斯特里茲城鎮/亞斯特里亞平原/巴哈馬高原/蒙特諾溪谷
￭ 開放副本：雷克利德坑道追加調查/巨龍的爪痕追加調查/神懸的御柱追加調查/機跡之谷追加調查/競技場/高塔生存戰
￭其他系統：美容造型店/染色屋/組隊功能/團隊系統/武器改造商品兌換
菁英封測【限定活動】
￭參加封測，即玩即送：菁英封測期間，冒險者等級達1級以上，即可立即獲得 [B-印象體菲絲特 α套組]
￭參加封測，上市拿好禮：凡參與菁英封測玩家(需登入遊戲並創建角色)，即可於遊戲上市版本，獲贈 [台版紀念服裝一套]，另於測試期間內角色等級達20級，即可在遊戲正式上市版本，獲贈 [職業虎之券G1] 5張。
菁英封測【開放四大副本】
-地下城追加調查(雷克利德坑道、巨龍的爪痕、神懸的御柱、機跡之谷)
-競技場
-高塔生存戰
-Raid Boss
以下為副本介紹：
■地下城追加調查：雷克利德坑道／巨龍的爪痕／神懸的御柱／機跡之谷
地下城追加調查副本可以單人或組隊進入，也能透過系統配對六人進入，每個副本進入的戰力要求、地形、敵人數、複雜度、BOSS難度等都不一樣。
雷克利德坑道：新手教學副本，內部設計皆以讓玩家熟悉副本內的機制、架構、流程為目標，簡單易懂。
巨龍的爪痕：副本內有許多斷崖地形容易導致玩家跌落陣亡，敵人主要由哥布林和波亞組成， 武器如果有附加對應效果就能相對快速清場。
神懸的御柱：地形較巨龍爪痕複雜，敵方特殊攻擊較多，頭目難度較高，需要經常注意敵方異常狀態攻擊，搭配反暈眩的強化印象體能發揮奇效。
機跡之谷：本次開放的最後一個追加調查副本，其中敵人的數量可能使玩家陷入一場激烈的戰鬥，與夥伴們培養默契，相互合作共同前進前進，才能順利通關副本關卡。
■競技場：在競技場中會遭遇各種不同的敵人，一波接著一波發動攻擊，單獨一人很難順利完成關卡，建議透過組隊功能招募同伴，再進行挑戰。
■高塔生存戰：6人組隊的團體副本，與一般副本不同，各樓層都有設定自己的通關條件，當完成條件後便會開放前往下一個樓層的傳送點。在一些樓層中還會佈滿陷阱，還請小心地攻略。
■Raid Boss：為遊戲中最大型的30人戰鬥副本。Raid Boss只能在特定時間內進行的挑戰。與其他副本不同，玩家只能透過分佈在各處的「星脈孔」參與副本戰鬥。雖然只要在限制時間內打倒區域內的巨大Raid Boss就能完成挑戰，但Raid Boss相較於一般副本中的敵方更為強大，因此玩家需要並肩作戰並利用地區裡的機關來取得勝利！
菁英封測【Raid Boss開放時間】
12/1(五) 18:00-18:00 / 20:00-21:00 /22:00-23:00
12/2(六) 18:00-18:00 / 20:00-21:00 /22:00-23:00
12/3(日) 18:00-18:00 / 20:00-21:00
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