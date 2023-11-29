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2023愛滋新增感染估970人　有望20年來首度跌破千例

▲衛福部疾管署今（29）日舉辦2023世界愛滋病日記者會，並由網紅阿卡貝拉、夫夫之道等擔任今（2023）年愛滋防治大使。（圖／記者林志怡攝，2023.11.29）
▲衛福部疾管署今（29）日舉辦2023世界愛滋病日記者會，並由網紅阿卡貝拉、夫夫之道等擔任今（2023）年愛滋防治大使。（圖／記者林志怡攝，2023.11.29）

記者林志怡／台北報導

衛福部疾管署今（29）日舉辦2023世界愛滋病日記者會，並由網紅阿卡貝拉、夫夫之道等擔任今（2023）年愛滋防治大使。疾管署副署長羅一鈞表示，台灣今年預估新增愛滋感染數將落在960至970例之間，有望20年來首度降低到千例以下。

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羅一鈞表示，台灣愛滋疫情自2018年起，已連續6年呈現下降趨勢，今年截至10月，新增感染數為804人，預估全年新增愛滋確診人數將落在960至970例，較去（2022）年下降約9.3%，是20年來首度跌破千例以下。

台灣感染誌協會秘書長陳威圻本身就是愛滋感染者，他表示，台灣與愛滋病毒共存39年，從藥物出現、副作用減少，至今患者只要一天一顆藥就能控制病情，達到95%服藥感染者病毒量測不到就傳不出去的目標，站在感染者的角度，也呼籲更多感染者朋友，站出來一起發聲、提出愛滋感染者的需求，讓各界看到並進行討論。

網紅同志伴侶「夫夫之道」的阿凱和里歐今日也到現場分享經驗、並擔任今年的愛滋防治大使，里歐提到，當初剛出櫃的時候，他在廚房煎魚，媽媽突然轉過來問他，「你是不是有愛滋病？」

里歐笑說，他當時想著「天呀魚要燒焦了，我要回答這問題嗎」，但心裡其實沒有太多不高興，因為他可以理解媽媽為什麼這樣問，當初社會對於愛滋患者有很多標籤、刻板映像，也因此有很多不理解。

阿凱則表示，他們的頻道也分享很多愛滋病的衛教知識，因為相信影片是最好跟這世代觀眾溝通的媒介，不理解跟想像會產生恐懼，當影片去陪伴觀眾、讓大眾更了解這些訊息後，相信這些不安就會逐漸消失，也有越來越多同溫層外的朋友願意接觸這些資訊。

疾管署提醒，由於推估國內仍有約10%感染者未知自身感染狀態，為創造健康、友善的環境，減少歧視，讓更多人願意主動接受愛滋篩檢，將於2023年12月1日至12月31日辦理愛滋自我篩檢試劑免運費活動，活動期間民眾於網路購買自我篩檢試劑（含血篩或唾篩），可享免物流費之優惠（如使用免費試劑電子兌換券購買者，仍需支付45元物流費）。

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