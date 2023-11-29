▲ 隨插即充、感應充電、智慧地鎖，華城電能科技充電服務再升級，提供各大車廠全方位充電技術支援

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華城電能EValue佈局全台充電網絡，打造電動車愜意生活圈
華城電能EValue自成立以來快速拓展充電服務據點，充電網絡遍及全台，執行長許逸晟表示：『目前全台佈建有EValue DC直流充電樁72座、 AC交流充電樁413座，充電站點遍及181個據點，2024更計畫將DC樁再增設至110座， AC樁再增設至800座，持續擴大全台充電網絡。』
華城電能從電動車生活的日常出發，自車主家戶充電需求開始，提供最敏捷、專業的到府場勘安裝服務，再延伸至更多元的生活型態所需，全台站點涵蓋重要醫療院所、政府行政單位、高鐵或航空站等公共交通樞紐、育樂場所與各類生活消費場域，如燦坤3c、統一超商、台北101購物中心、台中林酒店、特力家居、新竹老爺酒店、嘉義阿里山英迪格酒店、嘉義故宮南院、高雄漢神巨蛋等，以及社區大樓和企業設備銷售與營運，如中悅帝寶、宏碁智通、和碩聯合、聯華電子、台亞半導體、中研院等，致力為全台電動車主，打造最便利、舒適、安全且普及的電動車愜意生活圈。
產品技術再進化，鎖定家用與商用市場同步出擊
華城電能EValue一直以來力求產品的創新與突破，產品通過度量衡與自願性產品認證(VPC)以外，更期望透過最專業的技術本位，提供台灣電動車主最優質的充電環境，推出全新一代的家充樁，產品除了更加輕巧美觀外，更支援EMS能源管理系統、提供延時自動充電選擇以及異常偵測保護等特性，讓車主能更有效率且安心的在家為愛車充電，預估今年至2023年底前可為三千名以上的電動車主安裝家用充電樁，較去年成長200%以上。
此外在商用市場方面，也推出全新第四代商用目的地交流充電樁，能全面支援新售的電動車款使用，新的平台架構兼具智慧聯網，可遠端操作韌體升級，未來還能擴充支援TaiSEIA(智慧家庭協議)，提供各種商用場域更有利的充電服務方案選擇。
隨插即充、感應充電、智慧地鎖，充電服務全面升級!
2023年陸續完備各項充電服務的提升，包括『隨插即充』、『感應充電』、『智慧地鎖』等充電服務升級。為提供廣大電動車主更便利的充電體驗，華城電能EValue DC直流快充CCS1、CCS2充電站點全面升級『隨插即充』功能，車主只需一次綁定，下次不用拿出手機也可以插槍即刻充電，提供更簡便而直覺的充電服務。另一方面，考量部分場域受限於網路連線不穩而無法順利充電的問題，華城電能另推出『感應充電』功能，同樣不用手機，利用感應卡直接靠卡啟動充電，提供更多元的便利選擇。此外，充電車位被油車佔用，或是已充飽電仍佔用車位等狀況，是普遍電動車主常遇到的問題，為使車主更準確的掌握可充電據點，並讓充電資源更有效的被利用，也正式推出『智慧地鎖』，讓車主能提前預約車位，確保在電量吃緊的狀況下也能順利充電。
擁有全台最多APP會員數，專業整合服務贏得最多車廠長期合作夥伴關係
華城電能EValue以母公司華城電機的電力專業背景作為札實的基礎，從自主研發、設備製造、安裝工程，到營運維護、雲端管理等，提供最專業的一條龍整合充電服務，長期獲得國際車廠、知名企業、充電站合作業主及電動車車主的信賴。華城電能EValue的APP會員數於2023年大幅成長，倍增突破5萬會員數，進逼台灣現有電動車領牌總數，年度充電次數近13萬次，年度使用量成長超過120%。
華城電能EValue以專業力與敏捷力，獲得各大車廠的青睞與信任，目前已是眾多電動車知名品牌長期的合作夥伴，皆擁有相當厚實的實績，今年更與豪華汽車品牌勞斯萊斯(Rolls-Royce)、納智捷汽車合作，提供展銷中心充電設備、車主的家充安裝及營運管理服務。未來也持續開展更多車廠的合作關係，成為車廠最專業的充電服務後援。