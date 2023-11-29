李多慧曝2024動向甜笑「8字回應」 最難忘台灣這款美食
韓國啦啦隊女神李多慧自今年3月加盟樂天女孩後，人氣高居不下，她在台灣的首個賽季已結束，未來續約動向備受矚目。今（29）日李多慧出席口腔用品聯名快閃記者會，現場吸引上百粉絲，擠爆中山站，她甜笑用中文超萌喊「神奇」，可愛爆擊！對於，明年是否還能在台看到李多慧，她直說「明年可以期待一下」，未正面回應。她也透露，還在規劃台灣吃喝影片，喜歡吃麵線加香菜的李多慧不忘大喊「阿宗麵線好吃！」
記者黃盈容／台北報導
李多慧外型甜美，笑容迷人，還有超親民個性，深受粉絲喜愛。她這禮拜將回韓國，聖誕節、跨年、亞錦賽是否會在台，她自己都不知道，「因為日程目前不確定」。說到亞錦賽要支持韓國還是台灣，李多慧高呼：「我都喜歡！」兩邊都不得罪。
日前樂天女孩們現身「火球祭」時，直說李多慧的存在很有威脅感，今被問這題，公關立馬跳出來擋問題，李多慧則用微笑回應。
李多慧在台灣工作之餘，也會拍攝台灣美食的Vlog，她那大飽口福的模樣，令人看了都跟著流口水，簡直是被啦啦隊耽誤的美食家。她也透露，還在規劃台灣吃喝影片，喜歡吃麵線加香菜的李多慧不忘大喊「阿宗麵線好吃！」她一直想吃「鼎泰豐」，笑說：「我今天就會去吃看看，小籠包！」
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