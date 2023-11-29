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西藏瘋傳公務員「全員幫車禍女獻血」！陸網開轟濫權　官方回應了

▲中國上海一名女子在西藏因車禍重傷，傳小姑姑為救她動員阿里地區全體公務員獻血7000多毫升。（圖／翻攝填鴨式教育受害者微博）
▲中國上海一名女子在西藏因車禍重傷，傳小姑姑為救她動員阿里地區全體公務員獻血7000多毫升。（圖／翻攝填鴨式教育受害者微博）

記者徐銘穗/綜合報導

中國上海一名女子先前在西藏因車禍重傷，傳丈夫的小姑姑動員西藏阿里地區全體公務員為她獻血，募集7000多毫升的A型血全力救治，父親還包機接她回上海繼續治療，且「全程開道」。事件被當事女子拍成抖音短片公開，讓中國網友全炸鍋，封她是「血槽姊」，痛批享受特權還炫耀，把公務員當移動血包。對此，官方回應了。

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據《新京報》報導，當事女子的陶姓丈夫告訴記者表示，近日妻子傷情稍有好轉，昨（28）晚將此次死裡逃生精力做成影片，發布在社交平台紀念，但遭到許多網友指謫，目前影片已經刪除，仍住院治療中的妻子為此心情低落，「已經哭過一次」。

▲當事女子的陶姓丈夫澄清，說小姑姑動員西藏阿里地區全體公務員獻血，是為了鼓勵妻子求生。（圖／翻攝填鴨式教育受害者微博）
▲當事女子的陶姓丈夫澄清，說小姑姑動員西藏阿里地區全體公務員獻血，是為了鼓勵妻子求生。（圖／翻攝填鴨式教育受害者微博）
聊天截圖顯示，陶先生告訴妻子「我小姑姑聯繫了上海市衛健委（衛生健康委員會），衛健委聯繫了阿里部門，動用了阿里的所有公務人員獻血」。但陶先生澄清說，該聊天發生在妻子搶救結束甦醒後，因妻子傷勢太重，他為鼓勵妻子求生，才說出這段話

陶先生也強調，他的小姑姑不是上海公職人員，只是在妻子車禍後，當地相關部門建議向上海市健委會求助，並稱「獻血由阿里當地醫院和健委會組織，並非他們的個人行為」，而是醫院工作人員在朋友圈發消息，希望有好心人去獻血，「沒有強制」。

報導中也指稱，上海衛健部門回應接獲相關部門函件，請求正在西藏日喀則市的援藏醫生前往當事醫院參與救治，「此事不存在因私人關係等不正當因素導致的行動」。
 


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