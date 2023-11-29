獨／賈永婕快看！最難搶「神之臭豆腐」有店面 今開賣、價格曝光
堪稱史上最難搶訂的臭豆腐攤車「師大分部臭豆腐」，也稱「神之臭豆腐」，因為今年4月藝人賈永婕於粉專打卡介紹，聲稱自己入夜後還特地破戒來吃臭豆腐，讓這家原本就需要排隊才能吃到的路邊攤車賣的臭豆腐，更加地一「盤」難求。如今，神之臭豆腐終於正式有了新店面，位址選在永和，並於今（29）日開幕，臭豆腐售價為小份60元、大份80元。。
記者葉盛耀/綜合報導
原本的「神之臭豆腐」發財車地址神秘，因爲僅在入夜後還會出現在師大分部牆邊，因此也被稱為「師大分部臭豆腐」，且每週僅有四五或五六才會出現，營業時間為21:30至賣完為止。
想要吃到臭豆腐，必須先加官方LINE好友，有營業的當天約莫13:00左右會開放訂購，傳訊並幸運預訂成功者將得到號碼，於大概時間到現場告知、付帳，才會獲得預定的臭豆腐。因搶訂程序複雜且不易搶到，堪稱史上最難搶訂之臭豆腐。
如今「神之臭豆腐」終於正式有了新店面，位在永和福和路352號，靠近樂華夜市的小店面依舊還未有招牌，目前預定營業時間為週一～週五，下午3點開賣，臭豆腐售價為小份60元、大份80元。
另外，臭豆腐竟然在大飯店也吃得到，台北中山九昱希爾頓逸林酒店一樓的La Salle森酒吧，就有販售一款「逸林臭豆腐牛肉麵」，每碗580元+10%，其中的臭豆腐選用老字號店家以天然發酵滷水，經由「七日慢工熟成醃製」所出產，號稱獨特氣息也不易在烹調過程中散失，加上牛肉麵裡還有大塊的牛肉與牛筋，濃厚又獨特的滋味，讓這碗麵成為酒吧的招牌。