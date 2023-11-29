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中捷事故釀1死10傷！運安會還原事故43秒「來不及煞車」

▲運安會今天發布台中捷運事故事實資料報告，內容顯示興富發工地塔式起重機落軌後26秒列車出發，過了2秒，車站保全人員向隨車站務員舉手示意停車，但隨車站務員從無法瞭解到採取緊急煞車按鈕程序，只有15秒時間就發生列車撞上。（圖／民眾提供）
▲運安會今天發布台中捷運事故事實資料報告，內容顯示興富發工地塔式起重機落軌後26秒列車出發，過了2秒，車站保全人員向隨車站務員舉手示意停車，但隨車站務員從無法瞭解到採取緊急煞車按鈕程序，只有15秒時間就發生列車撞上。（圖／民眾提供）

中央社

（中央社記者余曉涵台北29日電）運安會今天發布台中捷運事故事實資料報告，內容顯示興富發工地塔式起重機落軌後26秒列車出發，過了2秒，車站保全人員向隨車站務員舉手示意停車，但隨車站務員從無法瞭解到採取緊急煞車按鈕程序，只有15秒時間就發生列車撞上。

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今年5月10日中捷綠線豐樂公園站旁的興富發建案工地吊臂掉落到軌道，捷運列車撞上，釀成1死15傷意外。國家運輸安全委員會展開調查，經過半年時間，今天在官網發布相關事實資料報告。

運安會發布新聞稿表示，根調這份報告，事故當天興富發建設的建案工地頂樓，宇球公司與嘉謜工程人員正以「拆除用塔式起重機」進行「建築用塔式起重機」的拆除作業。現場進行拆除作業時，因拆除機桁架發生挫曲彎折，導致塔式起重機桁架失去吊掛力量而墜落。

報告中指出，事故發生後1秒，行控中心陸續收到豐樂公園站至大慶站間往北屯總站方向的相關告警資料，車站保全人員發現後，隨即向隨車站務員舉手示意停車，但隨車站務員無法瞭解保全人員的意思。

隨車站務員抬頭後發現異狀，立即呼叫行控中心要求停車，並同時拿出鑰匙準備開啟手動駕駛台蓋板，要按壓手動駕駛台內緊急煞車按鈕。

根據報告，起重機掉落是中午12時27分3秒，27分29秒時列車出發，站務員舉手示意停車則是27分31秒，27分46秒時列車撞上掉落的起重機。也就是說起重機掉落後到站務員舉手示意的中間間隔28秒，站務員被示意停車到列車撞上只有短短的15秒。

運安會調查人員檢視豐樂公園站月台層、事故列車與行控中心影像紀錄瞭解應處情形；蒐集及檢視與相關各單位手冊、作業程序、系統說明書、檢查合格報告與法規；訪談營運單位台中捷運、捷運主管機關台中市政府交通局、建案營造商及塔式起重機承攬商、塔式起重機檢查機構勞動部職安署中區職業安全衛生中心、建案主管機關台中市政府都發局等21名人員。

運安會調查人員在事實資料蒐集階段進行多項調查工作，包含事故列車損害檢視；塔式起重機殘骸取樣及檢視；台中捷運列車管理系統、車載控制器、自動列車監視系統與電力監控及資料擷取系統等紀錄器解讀。

運安會指出，中捷事故的完整調查報告草案預計於113年5月完成，內容將包含事實資料、分析、調查發現及改善建議等，並將提報委員會議審議通過後對外發布。（編輯：陳清芳）1121129

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