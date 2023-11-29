李連杰為6塊肌昏倒片場！看淡生死 已交代後事「不立碑辦喪事」
功夫皇帝李連杰為新書《超越生死》來台宣傳，受邀上Yahoo TV的節目《茜問》，接受主持人陳文茜直球發問：「怎麼練武之人卻沒有六塊腹肌？」，李連杰透露自己曾因為要練出強壯的肌肉，練到幾乎沒有體脂肪，元氣大傷，昏倒在片場，自此就不在追求六塊肌。專研佛法多年的他，早看淡生死，李連杰表示已經早交代太太利智，後事一切從簡，不用立碑也不用辦喪事，樹葬海葬都無所謂，相當超脫。
記者黃盈容/綜合報導
李連杰當年演出《少林寺》、《黃飛鴻》、《霍元甲》等多部經典武打片，有「功夫皇帝」封號。他坦言當年也曾為了在鏡頭展示肌肉，把體脂肪降到逼近為零，結果一回過頭來，竟在拍片現場昏倒。後來中醫把脈說他元氣大傷，他從此後再也不敢了練太精實，李連杰還笑著說，自己現在60歲，不但沒有6塊肌，還有肚子，真誠的反應，讓陳文茜也忍不住發笑。
李連杰近年來潛心佛法，他與這3年飽受病痛的陳文茜談論生死，都有深刻感悟：「每天都當最後一天，這樣才會珍惜每一天。」李連杰透露，當年他片酬最高時一部片就有2千萬港幣，領的是當時華人市場上最高的片酬，但每拍完一部片他就感到極度的消沉，因為找不到生命的意義。
李連杰回憶當時遇到轉捩點，「是南亞大海嘯，當時在馬爾地夫度假，海嘯來時，別說救我的小孩，我救自己都有困難，我解決不了海嘯問題，所以武功解決不了海嘯，有名、有利、有權、有勢都沒用，在大自然災難前，都一樣平等的走了。」
李連杰跟陳文茜分享自己從小就被訓練成有計畫、有時間、有目的的人，如果認準一條路就是筆直地去達成，經歷生死劫後，他知道他的目標就是超越生死，因緣際會認識聖嚴法師，李連杰笑說當時自己提出了一個要求，就是單獨閉門跟法師對話，因為他想要直球對決逼問聖嚴法師：「你傳道的內容、方法，你自己做得到嗎？」
一番話讓陳文茜不禁讚嘆：「最後這佛法能駕馭你真的很不簡單！」李連杰也提到，自己面對死亡已經非常淡然，已經早交代太太利智，後事一切從簡，不用立碑也不用辦喪事，樹葬海葬都無所謂，看出李連杰從國際巨星反璞歸真，超越生死的安樂態度。
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