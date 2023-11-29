▲Going Green with BMW 永續隨行杯正式發售

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全新限量BMW永續隨行杯以更進階的升級再製概念，運用100%天然材質如可自然分解的竹纖維搭配上展示中心使用完畢的咖啡渣，透過特殊熱壓技術，結合在地關懷與設計思考，不僅賦予了竹材邊角料與咖啡渣新生命，藉由與「看見．齊柏林基金會」合作，每一筆來自限量BMW永續隨行杯的募款，都將支持基金會記錄台灣環境的志業，將台灣之美推向全世界，並持續深耕於台灣土地、環境與教育理念的推廣，擴大土地與環境關懷的視野，喚起眾人對於台灣這塊土地的珍愛，持續為下一個世代打造永續幸福，展現BMW總代理汎德以實際行動落實永續的經營理念。
區域
展示中心
地址
北部
台北汎德濱江展示中心
台北市中山區濱江街337號
鎔德內湖展示中心
台北市內湖區舊宗路一段36號
台北汎德敦南展示中心
台北市大安區敦化南路二段198號
台北汎德民生展示中心
台北市中山區民生東路三段10號
台北汎德天母展示中心
台北市士林區中山北路六段76號
依德中和展示中心
新北市中和區建一路68號
尚德新莊展示中心
新北市新莊區中正路518號
大桐桃園展示中心
桃園市桃園區文中路746號
大桐平鎮展示中心
桃園市平鎮區延平路三段188號
中鎂新竹展示中心
新竹市中華路一段239號
中部
台中汎德復興展示中心
台中市烏日區中山路一段45號
台中汎德文心展示中心
台中市南屯區文心路一段463號
台中汎德崇德展示中心
台中市北屯區崇德路三段489號
長慶南投展示中心
南投縣南投市南崗三路288號
昌一彰化展示中心
彰化縣花壇鄉中山路二段498-1號
南部
賓歐嘉義展示中心
嘉義市北港路800號之2
台南汎德永華展示中心
台南市安平區永華路二段456號
台南汎德永康展示中心
台南市永康區小北路15號
高雄汎德新生展示中心
高雄市前鎮區新生路206號
高雄汎德博愛展示中心
高雄市左營區博愛三路582號
高雄汎德屏東展示中心
屏東縣屏東市和生路二段498號
東部
鎔德蘭陽展示中心
宜蘭縣羅東鎮純精路三段336號
來德花蓮展示中心
花蓮縣吉安鄉中央路三段312號