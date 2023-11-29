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Going Green with BMW 永續隨行杯正式發售

▲Going Green with BMW 永續隨行杯正式發售
▲Going Green with BMW 永續隨行杯正式發售

2GameSome - 有車賞

BMW身為領導當代的豪華汽車品牌，同時也是整個地球的一份子，長久以來致力於環境永續議題，並將這些議題做為未來經營策略的核心，不僅透過全新世代BMW i傳遞品牌使命，以創新精神打造兼顧地球永續、社會責任與駕馭樂趣的完美作品，更將永續發展的經營理念落實於每一個環節中，從管理、採購到開發和生產，進而延伸到銷售，使永續經營提升到更高的層次，在汽車工業中設立了全新典範。

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BMW總代理汎德秉持與原廠相同的理念，肩負起對於環境永續發展的承諾，不僅持續導入新世代BMW i電能車款，將永續發展理念融入對於消費者無微不至的服務之中，對於每一位踏入BMW展間的車主，以悉心沖泡的咖啡及一貫的尊榮待客服務營造專屬禮遇。BMW持續思考環境永續的可能，今年BMW總代理汎德將日常於全台BMW展間萃取完咖啡後的咖啡渣回收再利用，與台灣量子綠能技術團隊合作，首度推出限量BMW永續隨行杯，凡12月1日起至全台BMW授權展示中心捐款予「看見．齊柏林基金會」達600元以上，即可獲得「限量BMW永續隨行杯」乙組，本次所募得款項將全數捐贈予「看見．齊柏林基金會」，透過不斷創新的嶄新思維，描繪出未來人們與環境友善共存的遠大想望，與我們共同守護台灣，讓土地與環境資源生生不息，呈現BMW總代理汎德在永續移動層面的堅持與成果，讓永續走入生活，透過實際行動形塑美好生活。

全新限量BMW永續隨行杯以更進階的升級再製概念，運用100%天然材質如可自然分解的竹纖維搭配上展示中心使用完畢的咖啡渣，透過特殊熱壓技術，結合在地關懷與設計思考，不僅賦予了竹材邊角料與咖啡渣新生命，藉由與「看見．齊柏林基金會」合作，每一筆來自限量BMW永續隨行杯的募款，都將支持基金會記錄台灣環境的志業，將台灣之美推向全世界，並持續深耕於台灣土地、環境與教育理念的推廣，擴大土地與環境關懷的視野，喚起眾人對於台灣這塊土地的珍愛，持續為下一個世代打造永續幸福，展現BMW總代理汎德以實際行動落實永續的經營理念。

區域

展示中心

地址

北部

台北汎德濱江展示中心

台北市中山區濱江街337號

鎔德內湖展示中心

台北市內湖區舊宗路一段36號

台北汎德敦南展示中心

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台北汎德天母展示中心

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依德中和展示中心

新北市中和區建一路68號

尚德新莊展示中心

新北市新莊區中正路518號

大桐桃園展示中心

桃園市桃園區文中路746號

大桐平鎮展示中心

桃園市平鎮區延平路三段188號

中鎂新竹展示中心

新竹市中華路一段239號

中部

台中汎德復興展示中心

台中市烏日區中山路一段45號

台中汎德文心展示中心

台中市南屯區文心路一段463號

台中汎德崇德展示中心

台中市北屯區崇德路三段489號

長慶南投展示中心

南投縣南投市南崗三路288號

昌一彰化展示中心

彰化縣花壇鄉中山路二段498-1號

南部

賓歐嘉義展示中心

嘉義市北港路800號之2

台南汎德永華展示中心

台南市安平區永華路二段456號

台南汎德永康展示中心

台南市永康區小北路15號

高雄汎德新生展示中心

高雄市前鎮區新生路206號

高雄汎德博愛展示中心

高雄市左營區博愛三路582號

高雄汎德屏東展示中心

屏東縣屏東市和生路二段498號

東部

鎔德蘭陽展示中心

宜蘭縣羅東鎮純精路三段336號

來德花蓮展示中心

花蓮縣吉安鄉中央路三段312號

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