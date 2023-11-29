Volkswagen 台南中華西銘峰快捷保修中心全新登場
Volkswagen 銷售連年攀升，因應日益成長的車主需求，台灣福斯汽車不斷擴張據點，台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示：「 Volkswagen 不僅給予符合消費者需求的車款，更在乎車主的擁車生活，隨著車主人數增加，如今不只有服務中心，更推出快捷保修中心，予以基礎保養與建議維修，提升車主回廠時間效益、減少等待時間，成為強而有力的後援。」Volkswagen 台南中華西銘峰快捷保修中心位於台南市中西區鬧區，交通位置四通八達，同時鄰近觀光景點，經過8個月改造和超過2,000萬的投資，依照德國原廠標準規範設立，擁有專業技師團隊進行車輛保養和維修，未來，台灣福斯汽車將陸續啟用更多快捷保修中心，佈局全台售後服務版圖，給予完整的顧客旅程。
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台灣福斯汽車積極經營通路發展，改造服務中心據點，歷時8個月重整、花費超過2,000萬，Volkswagen 台南中華西銘峰快捷保修中心宣布開幕，地處台南市中西區中華西路上，交通往來便利，和台南市政府與議會、安平古堡、知名老街等著名觀光景點比鄰而居，遵循德國原廠的嚴謹規範和檢查方法，服務項目包含基礎保養及建議維修，縮短預約回廠的漫長等候時間，為車主推出日常保養的另一選擇。
Volkswagen 台南中華西銘峰快捷保修中心佔地總計250坪，配有四個工作車位與專屬交車區，室內採用活潑鮮艷的設計語彙及原木傢俱，大片落地窗引進自然光線，創造賓至如歸的空間氛圍，同時導入數位化品牌體驗，設有大型電子看板，顯示車輛保養進度。此外，車主可至專屬 Volkswagen Cafe，享用特製餐點、飲品，更可選購原廠精品，度過愛車保養的時光。
台灣福斯汽車期持續精進保修量能，如今Volkswagen快捷保修中心已在台北林口、台東和台南成立，而苗栗頭份快捷保修中心將在2024年落成，期望透過完善服務網路之建構，和不斷優化的銷售體系，落實和德國零時差的擁車生活，開創品牌新高度。
Volkswagen 台南中華西銘峰快捷保修中心
地址：台南市中西區中華西路二段180號
服務中心專線：06-299-3629
服務中心營運時間：周一至周六（8:30 至17:30）