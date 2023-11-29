響應新北「消防猛男」月曆！看帥哥美女還能做公益 再贈精品美食
2024新北消防形象月曆特別與富邦悍將棒球隊聯名合作拍攝，一開賣便引起廣大粉絲及球迷搶購及關注熱潮，目前已熱銷破萬本，2023年消防局與樂多多集團旗下的肉多多火鍋店合作，今年再度強勢加碼推出買月曆響應愛心活動，只要購買2024新北消防形象月曆就免費提供小海陸乙份。
記者孫唯容／綜合報導
2024新北消防形象月曆，本次以消防員及富邦悍將棒球隊(含啦啦隊)聯名攜手公益拍攝活動，搭配有知名球員江少慶、戴培峰、李宗賢及啦啦隊丹丹、秀秀子、奶昔等共6名參與形象月曆拍攝，並以「消防強棒，新北之傲」為主題，營造12個月份充滿英勇及運動精神場景，傳達消防員與棒球員奮鬥精神、貢獻。
樂多多集團特別熱心支持新北市政府消防局公益月曆販售，邀請民眾參與愛心公益，在112年12月1日起至12月31日止，只要帶著購買的2024新北消防形象月曆或桌曆至旗下品牌的肉多多火鍋門店點用300元以上套餐即可兌換小海陸(活力梅花豬+鮮魚片)乙份，每份月、桌曆消費當次可對應乙次參加活動兌換，肉多多火鍋全台50間門店適用 （僅限內用）。
本次新北消防月曆獨家與全家便利商店合作販售，售價皆為新臺幣119元，取自諧義119，消費者可透過「全家」app中的「隨買跨店取」→「刊物書籍類」購入，而銷售所得扣除必要成本，剩餘所得將捐贈「新北市好日子愛心大平台」。
新北市政府消防局表示，十分感謝樂多多集團共同響應推廣公益活動，使更多民眾知道做公益不只有得拿還有得吃，在這寒冬中，不只有最棒的火鍋陪伴，更讓消防形象月曆溫暖你的心。