瑞典外長：土耳其承諾「數週內」批准瑞典加入北約

我是廣告 請繼續往下閱讀
比爾史特龍在比利時首都布魯塞爾舉行的北約會議上表示：「我和土耳其外交部長費丹進行了雙邊會談，他告訴我，他預期土耳其將在數週內批准（瑞典加入北約）。」
「我們期望這項工作的完成，這次談話中沒有提出新的條件，土耳其政府也沒有提出新的要求。」
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於7月的北約峰會上達成一項協議後便開始土國核准的進程，土耳其國會於本月開始就瑞典加入北約的申請進行辯論。
路透社報導，俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭都申請加入北約，但北約成員國土耳其的總統艾爾段當時對兩國的申請都提出反對，他認為這兩個北歐國家保護那些被安卡拉當局視為恐怖分子的組織。
芬蘭已於4月正式加入北約，但土耳其遲遲不同意瑞典加入。
土耳其要求瑞典採取更多措施來控制當地的庫德工人黨（Kurdistan Workers' party, PKK）成員。庫德工人黨被歐洲聯盟（European Union）和美國視為恐怖組織。
作為回應，斯德哥爾摩當局提出一項反恐法案，明定禁止加入恐怖主義組織，同時解除對土耳其的武器出口限制。瑞典表示，它遵守了去年簽署協議中自身的義務責任。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1121129