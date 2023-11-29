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瑞典外長：土耳其承諾「數週內」批准瑞典加入北約

▲瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）今天表示，土耳其外長費丹（Hakan Fidan）已保證安卡拉當局將在「數週內」批准瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的申請。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）今天表示，土耳其外長費丹（Hakan Fidan）已保證安卡拉當局將在「數週內」批准瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的申請。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社布魯塞爾29日綜合外電報導）瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）今天表示，土耳其外長費丹（Hakan Fidan）已保證安卡拉當局將在「數週內」批准瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的申請。

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法新社報導，在瑞典提出申請超過18個月後，土耳其和匈牙利是北約成員國中唯二尚未批准瑞典加入北約的國家。

比爾史特龍在比利時首都布魯塞爾舉行的北約會議上表示：「我和土耳其外交部長費丹進行了雙邊會談，他告訴我，他預期土耳其將在數週內批准（瑞典加入北約）。」

「我們期望這項工作的完成，這次談話中沒有提出新的條件，土耳其政府也沒有提出新的要求。」

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於7月的北約峰會上達成一項協議後便開始土國核准的進程，土耳其國會於本月開始就瑞典加入北約的申請進行辯論。

路透社報導，俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭都申請加入北約，但北約成員國土耳其的總統艾爾段當時對兩國的申請都提出反對，他認為這兩個北歐國家保護那些被安卡拉當局視為恐怖分子的組織。

芬蘭已於4月正式加入北約，但土耳其遲遲不同意瑞典加入。

土耳其要求瑞典採取更多措施來控制當地的庫德工人黨（Kurdistan Workers' party, PKK）成員。庫德工人黨被歐洲聯盟（European Union）和美國視為恐怖組織。

作為回應，斯德哥爾摩當局提出一項反恐法案，明定禁止加入恐怖主義組織，同時解除對土耳其的武器出口限制。瑞典表示，它遵守了去年簽署協議中自身的義務責任。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1121129

 

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