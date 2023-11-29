奧地利房地產巨頭Signa聲請破產！歐洲房市雪上加霜 銀行剉咧等
奧地利房地產巨頭西格納（Signa）於週三聲請破產，關於Signa陷入財務危機的傳聞之前就已經在市場流傳，而在想要獲得新資金的最後嘗試失敗後，Signa無奈正式宣布聲請破產。Signa旗下擁有紐約克萊斯勒大廈等多個知名地標，破產後成為歐洲房市迄今最大的受害者，後續更可能引發骨牌效應。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，奧合國際銀行（Raiffeisen Bank International）的分析師警告，Signa破產可能會引發商業房地產價格更廣泛的下跌。而奧地利當局則試圖淡化危機的嚴重性，強調關鍵在於銀行保持穩定，銀行沒事就能穩住投資者。
Signa申請破產時表示，目標是有序地繼續進行業務運營以及集團重組，並將集團破產歸咎於歐洲利率的大幅上升以及德國房價崩跌等外部因素。Signa破產在德國留下許多未完工的「爛尾樓」，包括漢堡一棟本被期待當作新地標的摩天大樓。
根據摩根大通估計，Signa的總負債約達到130億歐元，而Signa擁有的資產價值則約為270億歐元。Signa多年來從歐洲多家銀行獲得貸款融資，最大宗的資金來自奧地利、德國和瑞士，破產後是否會對這些地區的銀行帶來衝擊，仍待後續觀察。