《一念關山》劉詩詩人設變了！熱情索吻劉宇寧 史上最主動
劉詩詩6年沒拍古裝劇，回歸最新陸劇《一念關山》「人設大翻車」，有別於以往楚楚可憐弱女子的形象，劉詩詩這回飾演殺人如麻的俠女「任如意」，與敵對陣營的腹黑堂主「寧遠舟」相愛相殺、情愫漸生，一場劉詩詩向劉宇寧索吻的戲，堪稱史上最主動。
記者羅凌筠／綜合報導
劉詩詩飾演的俠女任如意武藝高強，是冷血致命的殺人機器，可又心懷情義，眼見間諜隊友玲瓏死於非命，她冷靜從火場抱出玲瓏的屍體將其安葬，更暗中調查相關之人，用自己的血寫下復仇名單，僅用樹葉就手刃仇人，3集之內就將與隊友之死相關的人解決。
劇中，任如意（劉詩詩 飾）想將皇后救出火海，卻反被誣陷，她假死隱姓埋名想找到真正的凶手，在逃亡中意外闖入寧遠舟（劉宇寧 飾）老宅，寧遠舟（劉宇寧 飾）為了救出聖上重掌堂主之位，2人互相利用強強聯手，網友封他們「雙頂劉CP」。
談及兩人合作感想，劉宇寧表示一開始聽說劉詩詩比較慢熱，所以自己有主動活絡氣氛，不料劉詩詩卻很熱情，劉宇寧自嘲：「我聽說妳慢熱，所以我把我自己熱的速度調快一點，我尋思來熱熱妳，結果妳比我快啊。」
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