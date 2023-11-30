台灣最強泡麵不是來一客！泡麵之神「前10大排行」曝光：沒熟面孔

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📍最新台灣前10大美味泡麵排行榜 （The Ramen Rater評比）
第1名：阿舍食堂－「流星拌麵紅油擔擔 」
第2名：老媽拌麵－「黃金鵝油炸醬麵 」
第3名：大拙匠人－「極上花雕雞腿麵」
第4名：阿舍食堂－「老饕半筋半肉牛肉麵」
第5名：元鍋JOHN's－「蔥油香拌麵」
第6名：面相館－「蒟蒻杯麵」
第7名：小廚師慢食麵－「泰式綠咖哩雞」
第8名：小夫妻拌麵－「雞肉飯風味乾拌麵」
第9名：老媽拌麵－「芥末堅果珍珠拌麵」
第10名：漢來美食－「來拌麵：椒麻醬香」
漢斯也針對這些品項一一進行評論，其中第一名的「阿舍食堂－流星拌麵紅油擔擔」，漢斯覺得該品項特調芝麻醬汁恰到好處，再加上恰到好處的黑醋、四川花椒，完美融合出舒適口感，麵體也選用特有的「流星麵」，口感特殊有嚼勁，印象分滿點；第二名的的「老媽拌麵－黃金鵝油炸醬麵」，漢斯也讚嘆其寬麵嚼勁十足，口感頗佳，獨門醬汁吃起來有點類似包子餡料，甜鹹滋味完美契合，再加上了肉塊，吃起來相當沉醉滿足。
不過泡麵之神的排名卻與台灣民眾平時喜好有著不小差距，一些人也在網路論壇上困惑發問：「怎麼我平時愛吃的都沒上榜？」，先前發票載具團隊，統計2023年1至7月的資料庫數據，結果發現台灣民眾平時最愛買的泡麵，從第一名至第十名依序為：來一客「鮮蝦魚板」 、滿漢大餐「蔥燒牛肉麵」 、維力炸醬麵 、一度贊「紅燒牛肉麵」 、味味A「排骨雞麵」 、台酒「花雕雞麵」 、辛拉麵 、味味一品「原味牛肉麵」 、不倒翁 「起司拉麵」 、素飄香 「麻辣燙」 。
評比「最美味」品項與日常「最喜歡」的榜單有著如此大的差異性，也能看出，對於美食家來說，「味道創新及創意的呈現」是最重要的評比條件，但對消費者而言，味覺上的熟悉度，才是選購「月底好夥伴」泡麵最重要的指標。