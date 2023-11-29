▲ 三門樣貌更吸睛 Toyota Land Cruiser 70車系於中東發表新車型

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綜觀整個Land Cruiser 70車系的歷史，Toyota本來就為了這輛車打造多種樣貌，先前我們看到了最經典的五門車款，現在阿拉伯聯合大公國則是推出了三門短軸版本，比一般的車型還要短了640mm，車長來到4,235mm，這跟小型的Toyota Yaris Cross差不了太多，當然Land Cruiser擁有更寬的車身以及更高的設計，而車輛整體樣貌依舊維持著經典的風格，只不過就是車子短了一些，內裝部分也大同小異，在原本老舊的鋪陳當中導入更多現代科技化元素，並且有先進駕駛輔助系統的加入讓車輛更安全，駕駛也可以更加輕鬆。
而在阿拉伯聯合大公國的市場當中也有著單排座的皮卡車款，目前更新過後的Land Cruiser 70車系已經有五門、三門車型，並且也都有對應的雙排皮卡、單排皮卡可以選擇，不過原廠會因應不同的市場給予不同的產品，像是在阿拉伯聯合大公國當中，短軸三門車型就只配置了4.0升V6單一動力，擁有228匹最大馬力以及36.7公斤米的峰值扭力，透過6速Super ECT傳遞動力到四個車輪，而在當地這輛車也只有一個版本，售價為16.99萬迪拉姆，折合台幣約144.6萬元。