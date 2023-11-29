鼓山魚市場調整經營內容   預計12月重新開張再出發

「全台最美魚市場」高雄市鼓山魚市場在今年９月初宣布暫停營業後，目前正進行調整經營方向，廠商已針對周邊店家與交通區位，規劃完整合適的產品定位以及營運方針。高市海洋局今(29)日表示，鼓山魚市場預定於12月完成營運內容及櫃位調整工作後再重新開張，以符合民眾對於鼓山魚市場之期待。
記者郭凱杰／高雄報導
高市海洋局表示，廠商營運方向未來將調整為全國性特色水產品及農漁伴手禮專區、海鮮燒烤及代客料理、新鮮現切生魚片及丼飯、假日漁船靠港拍賣市集、夜間海景啤酒吧及戶外咖啡調酒餐車等服務，並舉辦特色風格快閃主題攤位。
海洋局也說，鼓山魚市場(高雄農漁精品展售中心)委外經營係依據市議會通過之高雄市市有財產管理自治條例第39條規定辦理招租，且機關公務用財產之出租，原即非屬政府採購法規範範圍，海洋局在委外出租事務上仍審慎地依據高雄市市有財產管理自治條例。
海洋局指出，相關收費是依據高市財政局「經管市有非公用不動產租金及出租作業規定」，以公開的價格標準，依規定辦理招租，並將在地文化與民眾實務需求納入考量，依法招商及要求廠商調整營運方向是為了帶給大家更好更棒的場域，希望對於整體海洋產業能有永續發展之效，也希望外界能在滿心期待之下給予更多肯定和支持。