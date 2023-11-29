硬派休旅變身皮卡 Ineos Grenadier Quartermaster即將交車
▲ 硬派休旅變身皮卡 Ineos Grenadier Quartermaster即將交車
Carture 車勢文化
2023-11-29 23:25:20
相信大家對於Ineos這個品牌還有些印象，他們所打造的硬派休旅車款Grenadier讓人難以忘懷，甚至台灣市場也由永三汽車導入，讓不少層峰買家下訂，而在五個月前的Goodwood速度節當中，他們也推出了最新的Grenadier Quartermaster皮卡車型，而原廠表示這輛車已經在法國的工廠開始生產，預計在12月就會於歐洲開始交付車輛，並且在在各地市場開始販售。
Ineos Grenadier Quartermaster皮卡車型已經下線，預計12月就會在歐洲市場開始交車。 今年的Goodwood速度節上，Ineos又再次讓全球車迷大吃一驚，因為他們發表了Grenadier Quartermaster皮卡車款，這輛車是以標準的Grenadier作為基礎，並且經過大量的改裝將後方的車體切除，打造出一輛擁有更好承載能力的車輛，而根據原廠的說法，不論是不是皮卡車型，他們都將會帶來優異的越野表現，而這輛車在下個月就會開始在歐洲交車，隨後向亞太地區、亞撒哈拉地區以及中東地區擴散，而北美則會在2024年初開始交付車輛，台灣就看永三汽車有沒有計畫導入了。 × Ineos Grenadier Quartermaster皮卡車型已經下線，預計12月就會在歐洲市場開始交車。
而其實Grenadier Quartermaster雖說基礎是原本的一般車款，但是他的軸距現在來到3,227mm，比普通的版本還要長了305mm，承載能力則是來到760公斤，牽引力則是與原本的車型一樣都是3,500公斤，而在後方的貨斗可以搬運標準1,200 x 800mm的歐規棧板，動力也一樣擁有3.0升汽油以及3.0升柴油的選擇，前者擁有282匹、45.9公斤米的輸出，後者則是擁有245匹、56.1公斤米的表現，未來Ineos也將會打造只有單排座椅的皮卡版本，創造更多商業改裝的可能性。
車輛的軸距長了305mm，軸距現在為3,227mm，車輛也擁有更好的承載能力。 × 車輛的軸距長了305mm，軸距現在為3,227mm，車輛也擁有更好的承載能力。 後方的貨斗空間可以輕鬆放下1,200 x 800mm的棧板。 × 後方的貨斗空間可以輕鬆放下1,200 x 800mm的棧板。 未來可能還會有單排座的皮卡車型，為更多商業化的改裝創造可能性。
× 未來可能還會有單排座的皮卡車型，為更多商業化的改裝創造可能性。