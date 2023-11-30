武漢8建案推「30天無理由退房」！遭譏：太短看不出會不會爛尾
中國經濟不景氣，房地產企業接連暴雷，讓許多辛苦存錢一輩子、卻換來永遠無法入住爛尾樓的中國民眾十分無奈，在房市低迷之下，武漢卻有建案推出「30日無理由退房」活動，希望增加買氣，但還是有人不買單，直言：「30天看不出會不會變爛尾樓。」
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據中媒《第一財經》報導，武漢市房地產開發協會29日發布消息，宣布當地8個在售建案「城投•武漢印、天創•長江雲棲風華、武漢城建•天樾、城投•融創國博城、國鐵城投國樾濱江、城投聯投•江南岸、城投聯投•譽江南、城投•墨北璟苑」，自願參加「30天無理由退房」活動，今年11月28日至12月31日之間，正常認購並簽署《30天無理由退房協議》者，自認購之日起30日內，可享受無理由退房服務1次，只要備齊申請表及相關資料，建商會在約定時間內退還購屋人已付的全部款項，且不收取任何違約金。
報導指出，這項承諾目的，是為了保障購屋人的權益，增強購屋信心，畢竟在這之前，退房難、退訂金難、花費時間太長，是武漢房地產交易糾紛的常見問題，「30天無理由退房」的措施相當於給了購房「冷靜期」。
雖然乍看之下似乎有點吸引力，但還是有不少中國民眾看出端倪，認為這只是建商的噱頭，到時能不能退並不曉得，打下：「為了促銷量，已經卷起來了」、「30天又看不出來會不會成為爛尾樓和裝修質量」、「沒付的錢在銀行帳戶中都會不見了，這個付出去的錢還能拿回來？」還有人吐槽：「本來就應該這樣，幾百元的商品不影響二次銷售情況下還可以無條件退貨，何況是幾十萬幾百萬的房子」、「真有誠意的話，應該稱為無理由退房，無條件立刻退款」。