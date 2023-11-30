IMD世界數位競爭評比出爐！我國5項指標全球居冠、總排名第9

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IMD評比以3大構面、9項次構面、54個指標，評估世界各國適應、探索與充分運用「數位轉型」的能量與整備度。3大構面分別為知識（Knowledge）、科技（Technology）及未來整備度（Future readiness）。
「知識」構面反映受評國家對新技術的學習能力，我國排名全球第18。其中「每千人研發人力」維持全球第1、「25至34歲人口中接受高等教育比率」及「研發總支出GDP占比」排名第3，而「數位／科技人才充足」、「高等教育畢業生的女性比率」等排名亦有所提升。
數位部表示，基於人才與研發量能在知識構面的重要性，未來將透過政府與民間資源整合，培育及延攬更多數位人才，累積研發量能，以期持續提升我國排名。
數位部提到，「科技」構面主要為評估國家開發數位創新技術的能力，我國排名全球第3，相較前一年進步3名。其中「資訊科技與媒體股票市場資本額GDP占比」及「4G及5G行動寬頻用戶占比」排名維持全球第1，而「電信投資GDP占比」、「通訊技術（語音和數據）能滿足企業需求」、「無線寬頻普及率」、「網路頻寬速度」等指標之排名亦有所提升，顯示政府在補助5G網路建設、輔導獎勵電信事業普及通訊服務，及推動5G專頻專網落地營運等措施有所成效。
在「未來整備度」構面，主要為衡量國家數位化轉型的程度，我國排名第7名，相較前一年進步1名。其中「企業反應快、彈性大」、「企業擅長以大數據分析輔助決策」排名皆上升至全球第1，顯示我國以中小企業為主之經濟型態，具備彈性且反應快之優勢，且政府對補助中小微型企業推動數位轉型，促進雲端運算及數據分析等技術創新等措施具有成效；而「平板電腦普及率」排名亦有進步，顯示國人對於數位工具之接受度及使用度有所提升。
數位部表示，政府將參酌IMD報告，評估我國在知識、科技、未來準備度等面向的數位發展優勢及挑戰，致力發展數位經濟與促進資訊安全，並擴大與民間公私協力促進數位轉型，提升整體數位韌性。