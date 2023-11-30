獲配「都更分回宅」　土銀標售大安區豪宅每戶底價逾1.4億

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土銀這次標售台北市大安區大安路二段82號7樓、7樓之1及8樓，即「吉美大安花園」3戶（每戶各配一個車位），每戶總價約1億4034萬元至1億4121萬元、坪數約88坪至89坪，車位單價為350萬元，不含車位每坪單價約153至154萬元。
以外部建材而言，地上21層、地下4層的「吉美大安花園」住宅大樓為吉美建設、華鋼開發、新濠建設、李氏投資聯手打造，其建材採用SRC鋼骨結構搭配101大樓同級的新日鐵制震壁，針對風力與地震皆具備制震效果，建物穩定度及舒適性深受市場肯定。
以內部配置來說，「吉美大安花園」大樓總共84戶、格局方正，單層各4戶，配備3座電梯，而且皆為純住宅、無店面，公設比約33%，內部公設包含私人露天泳池、交誼廳、健身房、頂樓空中花園，展現曼哈頓豪宅的高尚氣派。
此外，「吉美大安花園」最大賣點在地點，除鄰近大安森林公園與東區商圈，距台北捷運大安站僅300公尺，可輕鬆接軌淡水信義線、文湖線捷運與松山機場，附近學區更觸及建安國小、大安國中、大安高工及師大附中，可謂一手掌握台北商業、娛樂、文化、金融動脈，堪稱蛋黃區指標豪宅。
土銀表示，在長期深耕都更與危老重建不動產融資的努力下，截至2022年底，土銀都更融資核准額度達1740億元、縣市政府核定危老重建計畫融資額度為422億元，為8大公股行庫之首，亦創造超過320個具備綠建材、安全結構、公益設施、活動空間的新社區。