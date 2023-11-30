綠營控家族佔用國有地、違建拆又蓋　廖先翔：已拆沒必要做小動作

親愛的我們結婚吧！請將提款卡和密碼給我　警：攏是假！

▲楊姓老翁在聊天軟體認識一名年輕女子，謊稱要存放兩人結婚基金，老翁信以為真竟到超商要寄送金融卡與密碼，所幸超商店員機警報案。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲楊姓老翁在聊天軟體認識一名年輕女子，謊稱要存放兩人結婚基金，老翁信以為真竟到超商要寄送金融卡與密碼，所幸超商店員機警報案。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

詐騙集團又有新劇本，高雄市甲仙區1名73歲楊姓老翁，在聊天軟體認識一名年輕女子，2人相談甚歡，對方謊稱要與楊翁喜結連理共渡餘生，需要他幫忙提供金融帳戶存放結婚基金，要求老翁將提款卡寄出並告知密碼，老翁隨即到超商要寄送金融卡與密碼，所幸超商店員機警報案，經過員警告知這是複合型的網路詐騙手法，楊翁頓時涼了半截，直呼自己真是遇人不淑。

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旗山警分局甲仙分駐所於28日16時許，接獲轄內某超商店員報案，稱有老先生要寄金融卡疑似遭詐騙，警方隨即到場瞭解，原來楊姓老翁日前在網路認識一名單身女網友，2人相談甚歡，並以「親愛的」等親密暱稱引誘，女網友承諾要跟楊翁共渡餘生，老翁因此墜入情網。

女網友謊稱要存放新臺幣120萬元的結婚基金在楊翁帳戶內，叫楊翁把提款卡寄給她並告知密碼，楊翁不疑有他到超商欲寄出物品，還好機靈店員察覺有異立刻通報警方到場。

警方到場聽完案發經過，果斷告知楊翁，這是複合型的網路詐騙手法，詐騙集團先透過假交友模式讓被害人上鉤，經過一段時間取得被害人信任後，再以畫大餅方式，要求被害人把提款卡寄出並告知密碼，被害人如果照做後即會變成人頭帳戶。經過員警苦口婆心勸說，楊翁頓時內心涼了半截，才醒悟驚覺受騙，非常感謝警方及超商店員，也直呼自己真的是遇人不淑。

旗山分局警方強調，新修正的洗錢防制法規定，就算沒收受對價，只要提供3個以上帳戶或5年內犯2次，也都會被認定涉嫌洗錢罪，處3年以下有期徒刑。另提醒不論用任何話術包裝，「交出金融卡」及「告知密碼」就是詐騙關鍵字，是詐騙集團獲取「人頭帳戶」的必要條件，為要騙取你的帳戶做為詐騙取財的工具。

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